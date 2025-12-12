我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林穎孟為家暴案首次出庭，並以證人身分作證。（圖／記者劉松霖攝）

▲林穎孟從庭內哭到庭外，不過前夫林致光說她演戲、很會藉由哭泣博取同情。（圖／記者劉松霖攝）

▲林穎孟前夫林致光現職是誠泰文教基金會董事長，與林穎孟離婚後官司不斷。（圖／記者劉松霖攝）

▲林致光否認家暴，只是伸手接近林穎孟手上的手機遮住鏡頭，並未爭搶，也沒碰到林穎孟或推倒她。（圖／記者劉松霖攝）

▲林穎孟控訴林致光家暴案，將在2026年1月一審宣判。（圖／記者劉松霖攝）

前時代力量台北市議員林穎孟今日為家暴案出庭，在庭上，哭訴前夫林致光前年（2023）家中吵架時為搶手機動手推人，林致光不認罪，反擊前妻，他沒推林穎孟，雙方連身體接觸都沒有。台北地院勘驗案發影片，林穎孟拿手機錄下她與林致光之間的口角，林穎孟不滿林致光要拿走她身上的薄毯，大罵「，這是雙方衝突畫面首度對外曝光。今天開庭先勘驗2023年9月16日凌晨2點多林穎孟在家中以手機拍下的影片，畫面中的林致光打赤膊、穿四角褲，要求林穎孟把他的衣服還給他，林穎孟回答「」，林致光說「」，林穎孟嗆他「」。林穎孟在影片中對林致光說，因為人工生殖手術肚子痛，林致光卻要讓她睡覺沒棉被蓋、受寒感冒、意圖不讓她休息和傷口感染，她曾高喊「」，並批評林致光無限制侵犯別人、侵害健康權，「你可以離開，走出去就不會看到我」、「」、「我不錄，你會做出更OVER的事、會」。雙方最後因為手機持續錄影而引發更嚴重衝突。林致光林穎孟手上的手機並遮住鏡頭，林穎孟罵「」，林致光回嗆「」，林穎孟再罵「」接著影片一陣天旋地轉，連續拍到側邊、地面、天花板，錄影畫面結束。勘驗完畢後，法官詢問林穎孟跟林致光是什麼關係？是否願意作證？林穎孟回答跟林致光曾是夫妻關係，林穎孟堅持林致光有搶手機，接著林穎孟還說，與林致光結婚第一個月就被趕出家門過，第二個月開始林致光會罵髒話好幾個小時，2023年4月和6月都有推她，因此她去聲請家暴保護令，後來因為林致光保證不會再對她施暴，她原諒林致光給林致光機會，因為人都會犯錯。林穎孟表示，林致光希望生男孩，她配合做人工生殖手術，案發前一天已經是做第6次或第7次了，林致光喝酒回家後為了保護令的事生氣，當時夫妻分房睡，她睡覺時會穿，看到林致光發酒瘋，就要林致光回自己房間。林穎孟還「補刀」說，，「我拿我手機拍，不是拿他的手機拍好嗎？」法官好奇，林穎孟回答，她要回台中老家，才能在安心的狀態下處理，因為案發隔天媽媽要上班，所以再隔一天才帶她去驗傷。法官詢問為什麼不自己去？林穎孟說因為剛手術完，身體非常虛弱。林穎孟並提出手機中兩年前的膝蓋傷勢照片，讓法院採證留存。林致光否認施暴，沒搶手機、也絕無身體接觸，推撞拖行都沒有，林穎孟隔兩天驗出的傷勢不是他造成的。林致光批評林穎孟，在林穎孟接受人工生殖手術期間，他細心照料，林穎孟卻對這個不算手術的醫療行為誇大事後反應；事發當晚他有應酬喝酒但意識清醒，林致光說，之前他接到警方通知林穎孟有保護令，他覺得自己又沒怎麼樣，林穎孟卻跟他裝傻，一副很無辜的樣子，，他覺得沒誠信，才會在案發當天吵起來。