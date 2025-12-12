前時代力量台北市議員林穎孟今日為家暴案出庭，在庭上多次落淚
，哭訴前夫林致光前年（2023）家中吵架時為搶手機動手推人，林致光不認罪，反擊前妻裝可憐很會哭
，他沒推林穎孟，雙方連身體接觸都沒有。台北地院勘驗案發影片，林穎孟拿手機錄下她與林致光之間的口角，林穎孟不滿林致光要拿走她身上的薄毯，大罵「我沒毯子」、「你侵害健康權」
，這是雙方衝突畫面首度對外曝光。
今天開庭先勘驗2023年9月16日凌晨2點多林穎孟在家中以手機拍下的影片，畫面中的林致光打赤膊、穿四角褲，要求林穎孟把他的衣服還給他，林穎孟回答「你現在叫我脫衣服？
」，林致光說「你有你的衣服
」，林穎孟嗆他「請你不要再騷擾我
」。
林穎孟在影片中對林致光說，因為人工生殖手術肚子痛，林致光卻要讓她睡覺沒棉被蓋、受寒感冒、意圖不讓她休息和傷口感染，她曾高喊「我沒有毯子！我到底哪裡有毯子！
」，並批評林致光無限制侵犯別人、侵害健康權，「你可以離開，走出去就不會看到我」、「你去主張我侵害住居
」、「我不錄，你會做出更OVER的事、會私刑暴力
」。
雙方最後因為手機持續錄影而引發更嚴重衝突。林致光「接近」
林穎孟手上的手機並遮住鏡頭，林穎孟罵「你現在是要搶手機？
」，林致光回嗆「你真的很誇張，這是我的手機
」，林穎孟再罵「你為什麼要搶手機？
」接著影片一陣天旋地轉，連續拍到側邊、地面、天花板，錄影畫面結束。
勘驗完畢後，法官詢問林穎孟跟林致光是什麼關係？是否願意作證？林穎孟回答跟林致光曾是夫妻關係，她願意作證因為被告又在說謊
。
林穎孟堅持林致光有搶手機，接著單手舉高不讓她拿，她「在那邊一直跳」，被林致光另一隻手推倒因而右膝受傷，一陣混亂中，手機在碰撞下落地，她爬過去撿回來，繼續對著林致光拍攝
。
林穎孟還說，與林致光結婚第一個月就被趕出家門過，第二個月開始林致光會罵髒話好幾個小時，2023年4月和6月都有推她，因此她去聲請家暴保護令，後來因為林致光保證不會再對她施暴，她原諒林致光給林致光機會，因為人都會犯錯。
林穎孟表示，林致光希望生男孩，她配合做人工生殖手術，案發前一天已經是做第6次或第7次了，林致光喝酒回家後為了保護令的事生氣，當時夫妻分房睡，她睡覺時會穿林致光不要的衣服
，看到林致光發酒瘋，就要林致光回自己房間。
林穎孟還「補刀」說，林致光贈送衣服、鞋子、眼鏡卻會說東西是他的；案發時錄影的手機，也是前一年林致光不要的
，「我拿我手機拍，不是拿他的手機拍好嗎？」
法官好奇，為何沒在案發當天去驗傷報警，而是兩天後才去醫院？
林穎孟回答，她要回台中老家，才能在安心的狀態下處理，因為案發隔天媽媽要上班，所以再隔一天才帶她去驗傷。法官詢問為什麼不自己去？林穎孟說因為剛手術完，身體非常虛弱。林穎孟並提出手機中兩年前的膝蓋傷勢照片，讓法院採證留存。
林致光否認施暴，沒搶手機、也絕無身體接觸，推撞拖行都沒有，林穎孟隔兩天驗出的傷勢不是他造成的。
林致光批評林穎孟演戲裝可憐，所有答辯都是創造出來的，林穎孟擅於哭、博取同情
，在林穎孟接受人工生殖手術期間，他細心照料，林穎孟卻對這個不算手術的醫療行為誇大事後反應；事發當晚他有應酬喝酒但意識清醒，回家見到林穎孟滑手機，他根本沒騷擾林穎孟睡覺
。
林致光說，之前他接到警方通知林穎孟有保護令，他覺得自己又沒怎麼樣，林穎孟卻跟他裝傻，一副很無辜的樣子，否認聲請保護令還推給警察，林穎孟說要撤回保護令卻一直沒撤
，他覺得沒誠信，才會在案發當天吵起來。