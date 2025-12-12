我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年榮獲「臺中十大伴手禮首獎」的台灣知名伴手禮品牌鴻鼎菓子，迎接 2026 春節重磅推出全台獨創，限定新品──「開心果包心曲奇」與「烏魚子曲奇」。不僅以奢華美味掀起全民話題，別出心裁禮盒設計，一次滿足美味、獨特驚喜及貼心體面的送禮心意！更深受藝人李佩甄、孟慶而、曹景俊、史黛西、李永生好評，大力推薦。研究指出，送禮送到心坎能拉近人際距離，促進互動與親密感、分享美食能提升社交熱度。因此，如何「送對禮」拉近彼此關係，就成了能讓聚會自然熱絡、話匣子一開就停不下來的關鍵。春節將至，不論是上班族準備職場禮、或親友替長輩挑禮，大家都為送什麼而傷透腦筋。最怕挑到口味普通、缺乏新意的禮盒，不只無法加分，還可能讓收禮者感到負擔，反而壞了印象。鴻鼎菓子深知送禮情意的貴重，今年馬年主題以「愛在一起，就是開心」作為出發點，象徵新的一年從分享與陪伴開始。禮盒採用節慶視覺與高質感設計，設計靈感來自「煙花綻放」的意象，象徵喜悅與祝福瞬間綻放、傳遞幸福。整體以紅色與金色為主色調，「烏夠開心禮盒」就是此主題量身打造的禮盒，內含兩款極具年味的節慶限定烏魚子曲奇和開心果包心曲奇。滿足長輩、職場，各式送禮需求。鴻鼎菓子熱銷的曲奇餅乾曾榮獲網路溫度計票選為全台第一，以「酥鬆不膩、讓人一口接一口」風靡甜點界，深受消費著喜愛。延續品牌堅持的純粹無化學添加工法，創新「烏魚子口味」，以奢華年味打造春節高端感，輕盈酥鬆，入口即化，再搭配馥郁烏魚子的鹹香衝擊，由中西合併、鹹甜交織帶來節慶限定的味蕾驚喜，將成為送禮時節社群分享的亮點，團圓餐桌上的話題新品。同步推出的獨家專利「開心果包心曲奇」，其中「微笑堅果」意象，也象徵為親友送上好心情，堅果的純味香氣與飽滿顆粒在口中慢慢釋放，搭配曲奇奶香，咬下去先酥後化，層次豐富，越嚼越香，讓「一吃停不下來」的熱絡氛圍，馬上拉近情感距離。在親友聚會或公司拜訪中，送禮者也因能體面包裝與獨特口味，讓送禮情境更容易打卡合照，創造社群話題。為迎接馬年，鴻鼎菓子推出多項節慶優惠，從12/5~1/18春節早鳥感恩價折扣，禮盒以原價 79 折起回饋消費者；另外推出鐵粉專屬回饋，愛心堅果塔四款禮盒買滿五盒即可獲得價值 299 元的牛軋糖一盒，加碼感謝長期支持的忠實顧客。企業與福委方案同步上線，多盒享原價七折起。此外，今年亦推出三款公益限定禮盒，分別是「四喜呈祥」、「五福臨門」和「台灣烘焙大賞獎禮盒」，每售出一盒即捐贈5%銷售額到家扶基金會。企業在春節送禮也能發揮實踐公益、回饋社會之精神，更加強送禮時公司對外的好感度。鴻鼎菓子在2026 春節透過創新口味、限定包裝與全面優惠，期待回饋消費者既溫馨又驚喜的團圓年味，成為送禮與春節拜訪親友的首選伴手禮。首選伴手禮。