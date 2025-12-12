我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳其邁感謝鴻海集團持續深耕高雄，不僅將電動巴士產業鏈完整落地橋頭科學園區，也把5G AIoT及「3+3+3」策略所涵蓋的智慧製造核心技術引入亞灣。（圖／高市府捷運局提供）

▲鴻海CEO楊秋瑾得知市府對乳房攝影巡迴車的需求後，主動由鴻海捐贈一台巡迴檢查車。（圖／高市府捷運局提供）

高雄市長陳其邁今（12）日代表市府，與鴻海精密工業股份有限公司CEO楊秋瑾正式簽署捷運黃線Y15聯合開發案契約。「亞灣 2.0－智慧科技創新園區」為陳其邁上任後的重要政策成果，此次鴻海投資Y15聯開案，將導入 AI、AR、Web3.0、車聯網、雲端運算、電動車、數位健康等前瞻產業，攜手市府共同打造高雄智慧產業生態系，推動亞灣邁向科技創新示範區。陳其邁致詞時表示，感謝鴻海集團持續深耕高雄，不僅將電動巴士產業鏈完整落地橋頭科學園區，也把5G AIoT及「3+3+3」策略所涵蓋的智慧製造核心技術引入亞灣。市府與鴻海推動的智慧城市計畫，從技術導入到服務創新，已成為智慧治理的新典範。此次鴻海選擇在亞灣設立旗艦總部，將智慧製造、軟硬整合與智能供應的研發能量帶入高雄，並以 CityGPT、超算中心等實驗為基礎，為高雄植入科技創新的核心動能。高雄近年積極推動產業轉型，陸續開發楠梓、路竹、橋頭、北高雄、仁武及岡山等產業園區，滿足高科技產業用地需求；招商成果累計投資超過新台幣 9,700 億元，創造逾6萬個就業機會；隨著台積電、鴻海等大廠紛紛布局，所形成的群聚效應不僅吸引高階人才回流，也帶動生活服務、零售商業與交通運輸等產業蓬勃成長。目前亞灣已吸引 IBM、AWS、仁寶、微軟、高通、NVIDIA、AMD 等 340家國內外企業進駐，累計投資達366 億元，創造 851億元產值及超過 5,700 個就業機會，並完成多項智慧港埠、AR/VR實證成果；鴻海投資 Y15 聯開案更是將亞灣的科技發展帶至另一個高峰。捷運局長吳嘉昌說明，Y15聯開基地面積1.1公頃，位於亞灣 2.0 與亞洲資產管理中心高雄專區核心位置，建蔽率 60%、容積率 630%，鄰近高雄港旅運中心與高雄展覽館等國際會展設施。鴻海將投資 159 億元，規劃 45層與32層兩棟A級商辦大樓，並設置商場、餐廳及企業安家宅，共約 5.2 萬坪開發量體，建物將透過空橋與旅運中心串聯。開發後將提供2萬坪辦公空間，做為「高雄亞灣・鴻海旗艦總部」，亦開放其他科技企業進駐，預估創造3,000個就業機會，每年帶來200億元產值，市府也將分回 63 億元挹注捷運建設，並新增227席公共停車位服務周邊會展需求。今日典禮另一亮點為「乳房X光攝影巡迴車捐贈儀式」，鴻海CEO楊秋瑾總經理得知市府對乳房攝影巡迴車的需求後，主動由鴻海捐贈一台巡迴檢查車，以實際行動回饋在地社會，協助縮短城鄉差距，提供偏鄉女性更便利的行動健檢服務，展現企業深度關懷。