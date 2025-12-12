我是廣告 請繼續往下閱讀

▲該名德國女性再度爆料與李伊庚對話。（圖／X@itsjenniex2）

아직도 AI라고 생각하시는 분 계시면 손 ✋

(진짜 완전 마지막.. ) 이게 진짜면 나머지 카톡대화도 진짜겠죠? 저도 민망하지만.. 어쩔수 없음….🥲 pic.twitter.com/FANCUwr99m



— 쩨니💞 (@itsjenniex2) December 11, 2025

韓國男星李伊庚在10月，遭到一名小他10歲、韓文很好的德國女性A某爆料對話截圖，不只有性暗示對話，還要求私密照等，因而捲入私生活爭議，形象大受打擊並退出綜藝節目《玩什麼好呢？》，但之後該女性發文表示是AI，李伊庚也喊話開告。不料近日，A某再度PO出私訊內容，李伊庚竟大膽問對方罩杯，得知是E罩杯後，驚訝直呼「我出生以來從沒看過欸」，露骨對話再度重創形象。李伊庚在今（12）日，再度被該名德國女性A某爆料，未證明真實性，她直接用影片方式公開李伊庚藍勾勾的帳號，以及所有對話內容。在A某發自己的照片給疑似為李伊庚的男性後，兩人開始聊天對話，其中還包含詢問A某罩杯的露骨對話，李伊庚直接問「請問尺寸…是多少？」，先猜測是D罩杯後，A某表示「再往上一點」，讓李伊庚驚呼「E罩杯嗎？」，還直接喊「我出生以來從沒看過」，然後問對方的Kakao Talk帳號。A某還在文中表示：「還相信是AI的人舉手，（真的是最後了…）如果這個是真的的話，其他對話也都是真的吧？雖然我也很尷尬…但沒辦法…」據悉，A某最初在10月爆料時，李伊庚曾表示都是AI造假，還在高雄AAA頒獎典禮直言一定會抓到對方，疑似因此激怒A某，讓她再度爆料，而李伊庚的老實、搞笑形象也再度迎來打擊。據悉，A某在10月最初爆料時，李伊庚所屬公司Sangyoung娛樂立即發表聲明，稱內容是「惡意捏造的虛假訊息」，表示將對散播者採取法律行動，還透露A某早在5個月前，就曾以相同內容寄送威脅郵件要求金錢，後因法律警告而收回。 而在爆料隔天，A某改口表示內容都是自己用AI生成，並非真的對話，對造成錯誤感到後悔，願意接受法律責任，不料今日事件再度出現反轉。36歲的李伊庚活躍於綜藝圈多年，憑藉風趣的個性與帥氣外型吸引大批粉絲。他去年更因演出電視劇《跟我老公結婚吧》，入圍百想藝術大賞男配角獎，展現了多才多藝的一面，不過他年初卻坦言自己遭到詐騙，負債5億韓元（約台幣1150萬元）以上，如今又因私生活爭議導致工作再減少，形象受到打擊，讓外界好奇他未來的動向。