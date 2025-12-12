我是廣告 請繼續往下閱讀

美股週四四大指數各自發展，道瓊工業指數和標普500指數則齊創新高。台北股市今（12）日開盤28,097.52點，盤中一度漲逾200點，收28,198.02點，上漲173.27點，仍未站回5日線，成交量4648.06億元。權王台積電終場漲10元，收1480元。大盤走揚，櫃買指數開盤上漲0.26點，11點半後收斂，終場收265.37點，上漲1.39點。權值股部分，鴻海漲上1元、報227元。台達電開高走低，下跌7元、報938元；聯發科開低，12點後翻紅上漲10元，報1405元。另，輝達傳下週將舉辦私人峰會討論電力短缺，以及銅價上揚等消息。電線電纜股升溫，華新漲近8%，收31.85元；華榮漲近4%，收38.35元；億泰漲2.33%，收28.55元。電機機械類股，大同、東元漲逾3%，分別收35.1元、87.7元；華城漲逾半根收807元。金控族群盤面表現熱絡，台新新光金漲0.15元、收19.4元；富邦金漲1.7元、收96.8元；中信金漲1.45元、收46.5元；凱基金微幅上漲0.1元、收17.05元；玉山金、國泰金、第一金、三商壽、永豐金等都收紅。受惠於SpaceX執行長馬斯克公開太空AI藍圖，太空概念股今日表現強勢，低軌衛星股元晶收漲停價位19.25元；今國光也同步攻上漲停收65.3元；京晨科、錸德、精英收漲停價位，分別為67.7元、14.05元以及25.15元漲停價位；昇達科則漲半根、收618元價位。前上市成交量前五名分別為華邦電、華東、力積電、旺宏、華新；上櫃則是富喬、系統電、凱威、穩懋、金居。今日共23檔漲停、僅台康生技1檔，因授權夥伴向美國FDA申請乳癌生物相似藥失利跌停。