女星陳妍希與中國男星陳曉今年2月同步官宣離婚消息，兩人從此形同陌路。而陳妍希的爸爸去年底過世，有粉絲挖出他10年前回覆網友私訊的內容；當時陳爸爸表示會愛陳妍希所選，「對於陳曉的關愛、照顧自然會以半子待之」。如今這段內容再度引起微博粉絲討論，大家看了都感動直呼：「陳爸爸這段話真的好溫柔通透」。

陳妍希爸爸去年過世　陳曉未出席告別式

陳妍希的爸爸去年底過世，陳妍希12月時貼出與爸爸的合照發文，「Daddy, I will always love you.（爹地，我會永遠愛你）」，看得出來內心相當悲痛。而陳曉當時被發現一直待在劇組拍戲，並未出席岳父告別式，因此婚變傳聞不脛而走；後來也證實兩人確實早已分居，協議離婚。

▲陳妍希爸爸去年過世　陳曉未出席告別式（圖／陳妍希IG@yanxi531）
▲陳妍希爸爸（左）去年底過世，當時陳妍希（右）曾難過發文，相當悲痛。（圖／翻攝自陳妍希IG@yanxi531）
陳妍希爸爸10年前寫下長文：把陳曉當半個兒子

近日又有粉絲找到陳爸爸10年前回覆網友私訊的內容，當時陳妍希剛認愛陳曉約4個月，經常被媒體拍到約會照片，網友詢問陳爸爸看法，他回應，「謝謝妳的分享，也很高興看到他們浸淫在快樂幸福中，連被偷拍也不自知」。

陳爸爸當時說自己對陳曉沒特殊評價，但因為陳妍希答應了這門婚事，「我們自然會愛之所好，將來對於陳曉的關愛、照顧自然會以半子待之。」陳爸爸更坦言，自己已將多年前購置的大衣、高級皮衣都整理過，請女兒拿去送給陳曉，「這些都是我的心意」。

▲把陳曉當半個兒子！陳妍希爸爸過世前吐心聲　粉絲看哭：溫柔通透（圖／翻攝自＠松鼠娛評）
▲陳妍希爸爸10年前回覆網友的長文在近日再度引起討論。（圖／翻攝自微博＠松鼠娛評）
陳妍希爸爸力挺陳曉　肺腑之言感動網友

陳爸爸也說自己一生沒有兒子只有女兒，「所以妳說我們會對陳曉不好嗎？這些關懷，都在至今陳曉還未來拜見我這個老丈人之前。我們體恤他們工作的辛苦奔波，我一直也很感激粉絲網友支持妍希，讓她挺過種種不實非難；今後我更需將感激面擴及到支持陳曉的人。」

陳爸爸所言不僅展現愛女之心，更展現岳父風範，表示會將陳曉當成一家人，甚至是半個兒子。如今這段肺腑之言再度在微博引起討論，關鍵字「陳妍希爸爸將陳曉以半子待之」更衝上微博熱搜，有43萬人觀看。

粉絲看了也紛紛留言討論，有人感動直呼：「陳爸爸這段話真的好溫柔通透」、「看得出來妍希爸爸是挺好的人」、「都還沒見過陳曉就願意接納這個女婿，其實真的蠻有心的」。不過也有酸民認為這是因為陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》開播，才把陳爸爸拉出來炒話題，其實很沒品，「營銷過頭了吧」、「各自安好就不要再來蹭男方，很明顯是想黑陳曉」。

▲陳妍希和周柯宇（左）主演的《狙擊蝴蝶》熱度攀升，但花絮中卻疑似復刻陳妍希當年和陳曉放閃的名場面，引來爭議。（圖／翻攝自微博@電視劇狙擊蝴蝶）
▲陳妍希（右）和周柯宇（左）主演的新劇《狙擊蝴蝶》最近開播，有網友質疑陳爸爸是被拉出來炒熱度的。（圖／翻攝自微博@電視劇狙擊蝴蝶）
資料來源：微博

