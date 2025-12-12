我是廣告 請繼續往下閱讀

前台北市議員林穎孟、誠泰文教基金會董事長林致光今日為家暴案開庭互撕，林穎孟批前夫是，林致光批前妻，為了分他的財產、想拿而「」、「」，不過怨偶砲火意外波及林致光的律師，林穎孟接受交互詰問時，不滿律師問她衝突4小時為何只錄6分鐘，對律師哭吼是不是沒被家暴過。依據林穎孟的陳述，她與林致光從2023年9月15日深夜到9月16日凌晨共衝突4個小時，而她提出的手機錄影長度是6分多鐘，林致光委任律師丁昱仁詢問，雙方爭執長達4小時只有這一段？林穎孟邊哭邊吼她受不了才錄影，還林穎孟作證結束後受訪，，林致光前面已經兩次，之前為什麼地檢署都沒有起訴，第一次是因為已經過了追訴期，第二次是因為只有錄音，第三次為什麼會起訴，就是因為有錄影。林穎孟說，林致光前幾次的暴力事件都說沒推人，但她想問大家，「」這是一個很基本的常識，當下怎麼會自己跌倒？就是有人推啊，只是林致光不願承認而已。林穎孟表示，林致光家暴是確實的，因為有核發通常保護令為期兩年，到現在都還是有效的，林致光也被台中法院鑑定是中度家暴以及中度家暴再犯危險的人，所以不曉得他為什麼到現在都不願意去承認他有家暴長達8個月這麼久，然後還要「」；林穎孟希望法院公正，可以讓大家知道「」。林致光也接受媒體聯訪，林穎孟一如往常「」，從法庭勘驗的影像裡面，可知，她還是在捏造誇大。林致光強調，真正的家暴當然要予以唾棄，但是林穎孟假借家暴之名來行她「特殊目的之實」，是做社會上最壞的示範；林穎孟一連串的提告，六件裡面已經五件不起訴，唯獨這一件本來也不起訴，他相信最後法官會還他清白。林致光提到兩人的夫妻剩餘財產官司，諷刺林穎孟，毫無憑據亂要財產，而且都是婚前的財產，跟她一點關係也沒有；一個人的財產應該要靠自身的努力，而不是靠設局、耍伎倆就可以獲得，天底下沒有白吃的午餐。林致光臨走前，記者問他，至於是不是甜心，就給大家去評斷吧。