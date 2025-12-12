我是廣告 請繼續往下閱讀
林穎孟作證結束後受訪，林致光有搶手機和推倒她，其實那已經是推她第三次了，林致光前面已經兩次，之前為什麼地檢署都沒有起訴，第一次是因為已經過了追訴期，第二次是因為只有錄音，第三次為什麼會起訴，就是因為有錄影。
林穎孟說，林致光前幾次的暴力事件都說沒推人，但她想問大家，「如果沒有人推我，我會自己跌到地上嗎？」這是一個很基本的常識，當下怎麼會自己跌倒？就是有人推啊，只是林致光不願承認而已。
林穎孟表示，林致光家暴是確實的，因為有核發通常保護令為期兩年，到現在都還是有效的，林致光也被台中法院鑑定是中度家暴以及中度家暴再犯危險的人，所以不曉得他為什麼到現在都不願意去承認他有家暴長達8個月這麼久，然後還要「運用各種方式去抹黑我」；林穎孟希望法院公正，可以讓大家知道「不是你有錢有勢有財力，就可以任意對別人仗勢凌人、任意對別人施暴」。
林致光也接受媒體聯訪，林穎孟一如往常「很會演戲、哭哭啼啼」，從法庭勘驗的影像裡面，可知很多東西都是林穎孟自己講的，在她提供的內容裡面完全都沒有，她還是在捏造誇大。
林致光強調，真正的家暴當然要予以唾棄，但是林穎孟假借家暴之名來行她「特殊目的之實」，是做社會上最壞的示範；林穎孟一連串的提告，六件裡面已經五件不起訴，唯獨這一件本來也不起訴，他相信最後法官會還他清白。
林致光提到兩人的夫妻剩餘財產官司，諷刺林穎孟「真的很認真也很努力，一直跟我僵持到現在」，短短9個多月婚姻，從一開始的250萬到1000萬到超過5000萬，不曉得她這個數字是從哪裡來的，「我相信她如果去參加奧運的三級跳遠，應該是可以得到冠軍的」，毫無憑據亂要財產，而且都是婚前的財產，跟她一點關係也沒有；一個人的財產應該要靠自身的努力，而不是靠設局、耍伎倆就可以獲得，天底下沒有白吃的午餐。
林致光臨走前，記者問他「有人說林穎孟是假面甜心，你深受其害嗎？」他回答「我覺得她的程度已經超過假面」，至於是不是甜心，就給大家去評斷吧。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。