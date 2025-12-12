我是廣告 請繼續往下閱讀

▲崔洪邏被球迷譽為「啦啦隊的IU」。（圖／翻攝自崔洪邏IG）

▲《Cheer Up！》一次集結5支人氣啦啦隊、共38位啦啦隊女神以不同組合輪番登場，和粉絲近距離面對面。（圖／協奏曲文創提供）

▲《Cheer Up！》排出堅強的啦啦隊女神陣容，包括徐賢淑(左起)、廉世彬、睦那京、高佳彬、崔洪邏，都會出席活動。（圖／協奏曲文創提供）

年底最強啦啦隊派對《Cheer Up！》熱潮來襲！今（12）日中午12點透過ibon正式售票，一開放即瞬間湧入大量粉絲搶購，不少場次一上架就秒殺完售。其中近期傳出在韓國車禍、腰部小挫傷的睦那京，以及有「啦啦隊IU」之稱的崔洪邏出席場次，更在短短1分鐘內火速售罄，展現韓國啦啦隊女神的驚人號召力，讓粉絲直呼「一猶豫就沒了」、「根本是手速比賽」。這波秒殺熱潮也反映出《Cheer Up！》卡司陣容有多狂，不僅38位啦啦隊女神跨隊輪番登場，還是橫跨台韓兩地的組合，包括崔洪邏、睦那京、李素敏、徐賢淑，以及「桃氣女孩」的話題女神朴星垠全數到齊，還有韓籍高顏值的廉世彬、高佳彬合體現身。不只韓援成員備受矚目，集結樂天女孩、電豹女 Leopard-Girls、桃氣女孩、Little Witches 小魔女、洋基女孩等5支隊伍的高人氣台灣女神，活動期間每個週末都將會有不同的組合接力現身，無怪乎被粉絲稱為「全明星等級」。主辦單位的巧妙安排，讓眾家啦啦隊女神的粉絲們不必場場追逐，也能一次感受多支隊伍截然不同的魅力與風格。活動主打「下午茶派對」形式，跳脫傳統舞台演出，粉絲可在輕鬆的午後時光中，享受女孩親自送上下午茶、桌邊簽名互動、拍立得抽獎與粉絲專屬合照等近距離體驗。《Cheer Up！》主辦單位協奏曲文創也透露，隨著首波售票反應熱烈，後續場次規劃也延伸推出一日店長、品牌聯名等不同的企劃，希望讓啦啦隊文化以更多元形式走進粉絲日常生活中。