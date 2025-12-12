我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市「市政路延伸工程 」第二標，由春原營造與萬德營造共同承攬施作。但萬德營造負責部分進度延宕，市府建設局第一時間即掌握，並三度催告廠商並無改善，導致整體工程落後逾30%。對此，市府同意由契約代表廠商春原營造接手，停止與萬德營造的契約，並要求返還工程預付款1.5億元，全力維護市民權益。建設局指出，「市政路延伸工程」第一標工業區一路至安和路段，已於5月通車，成功分流台灣大道車潮並發揮路網效益。第二標安和路至環中路段，需跨越國道、高鐵及筏子溪，施工難度極高，由春原營造公司(佔契約金額73.7%)，以及萬德營造公司(佔契約金額26.3%)共同承攬。然而，萬德營造因長期進度落後，市府自10月28日起三度發文限期改善，仍未見積極趕工。為確保工程如期推進，春原依據共同投標協議書，提出接手萬德原契約權利與義務，經市府建設局審酌後同意，以利工程進度順利推進。建設局長陳大田表示，「不良履約零容忍！」針對萬德營造未依契約履行工作，已累計開罰15次罰款金額逾18萬元。此外，市府也函請連帶履約保證銀行，依規追回工程預付款1億5,748餘萬元，並加計年息5%之利息。建設局強調，「市政路延伸工程」是市民期盼逾20年的重大建設，推動期間歷經造價高、意見分歧與施工困難等挑戰。在市長盧秀燕全力推動下，市府成功協調400多位地主並投入逾76億元，終於突破瓶頸，第一期已順利完工通車；第二期工程也將加強工區管理、提升施工品質與安全，儘早提供市民更便捷的交通路網。