機車「卡一根樹枝」有啥用途？在地人親自解答了

意外發現沿途停在路邊的機車，在車身上都放了一根巨型樹枝，且不只一台車有類似的操作

▲為了避免獼猴翻開車廂找食物，不少人出奇招在機車放上樹枝，以防猴子撬開。（圖／我是高雄人臉書）

壽山動物園「人猴防衛戰」上演！機車族出奇招防開車箱

▲高雄壽山動物園剛好位於台灣獼猴棲地，當地經常可見猴子竄出搶食，甚至是撬開機車車箱翻找。（圖／壽山動物園IG）

園方建議，務必將車廂鎖好、不留任何食物或塑膠袋在外，甚至還有人出奇招用粗樹枝、繩索壓住坐墊，以防猴子撬開，造成財物損失。

▲壽山動物園獼猴非常聰明且習慣搶食，園方提醒遊客們，騎乘機車停放後，務必將車廂鎖好、不留任何食物或塑膠袋在外。（圖／壽山動物園IG）

路上遇到獼猴怎麼辦？內政部公布「三不政策」：千萬不要攻擊

民眾若遇上獼猴，務必落實「不餵食」、「不接觸」、「不挑釁」三不政策

切忌不要揮動四肢，或作勢攻擊獼猴，容易造成獼猴緊張，誤以為人類要攻擊牠，可能為求自保而發動攻擊。

台灣擁有機車王國的稱號，也是台灣人最常使用的代步工具之一，但近日就有民眾前往高雄壽山動物園時，意外發現沿途停在路邊的機車，在車身上都放了一根巨型樹枝，且不只一台車有類似的操作，讓他看得十分不解，好奇詢問「這到底是什麼意思」。問題曝光後，瞬間引來當地人熱心解答，「那邊的猴子是真的非常聰明，親眼看過猴子自己打開車廂在找東西吃」。據了解，高雄壽山動物園在2022年改建成功後，再度成為高雄熱門觀光景點，吸引大小朋友們前往遊玩，當地獼猴非常聰明且習慣搶食，甚至還會翻開機車置物箱尋找食物，就連外送保溫箱也慘遭牠們毒手，柴山附近的機車停放區儼然已成為獼猴覓食熱門地點。甚至有民眾分享經驗，某次不信邪沒有放樹枝，儘管車鎖壞了，但認為坐墊較重，獼猴不可能打開。內政部國家公園署國家自然公園管理處曾解釋，壽山因長期存在人為餵食問題，導致獼猴失去其正常行為，轉而接近人類以謀取食物，而壽山為台灣獼猴自然棲地，民眾若遇上獼猴，務必落實「不餵食」、「不接觸」、「不挑釁」三不政策，與獼猴保持距離，才能讓人猴和平共處。倘若遇到接近或跳上身等狀況，壽山動物園也提醒，如遇獼猴搜包，請先保持冷靜，等到猴子放棄絕望後，再慢慢收拾。