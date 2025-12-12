台灣擁有機車王國的稱號，也是台灣人最常使用的代步工具之一，但近日就有民眾前往高雄壽山動物園時，發現沿路每一台機車坐墊上都「卡了一根樹枝」，讓他十分困惑。對此，就有當地人解釋是用來「防猴」，避免獼猴撬開車廂與坐墊。事實上，過去壽山動物園、內政部國家公園管理處都曾提醒，壽山是台灣獼猴自然棲地，民眾遇上獼猴記得保持不餵食、不接觸、不挑釁等原則，也不要攻擊獼猴，保持人猴和平共處。
機車「卡一根樹枝」有啥用途？在地人親自解答了
有網友近日在Threads發文詢問，表示前陣子到高雄壽山動物園參觀時，意外發現沿途停在路邊的機車，在車身上都放了一根巨型樹枝，且不只一台車有類似的操作，讓他看得十分不解，好奇詢問「這到底是什麼意思」。
問題曝光後，瞬間引來當地人熱心解答，「猴子會開車箱，坐墊上吃東西，放個棍子基本上他們就沒辦法做了」、「壽山的猴子會翻坐墊，另一點怕牽車的時候有猴子坐在上面就不好玩了，猴子很兇的」、「那邊的猴子是真的非常聰明，親眼看過猴子自己打開車廂在找東西吃」。
壽山動物園「人猴防衛戰」上演！機車族出奇招防開車箱
據了解，高雄壽山動物園在2022年改建成功後，再度成為高雄熱門觀光景點，吸引大小朋友們前往遊玩，但壽山動物園因位於獼猴的棲地，園區經常可見猴子亂竄，也成為園區的一大特色，為了遊客安全著想，園方還會在園區內張貼公告提醒「禁止餵食或食物外露」，避免人猴搶食衝突。
當地獼猴非常聰明且習慣搶食，甚至還會翻開機車置物箱尋找食物，就連外送保溫箱也慘遭牠們毒手，柴山附近的機車停放區儼然已成為獼猴覓食熱門地點。園方建議，務必將車廂鎖好、不留任何食物或塑膠袋在外，甚至還有人出奇招用粗樹枝、繩索壓住坐墊，以防猴子撬開，造成財物損失。
甚至有民眾分享經驗，某次不信邪沒有放樹枝，儘管車鎖壞了，但認為坐墊較重，獼猴不可能打開，沒想到等逛完園區後，回來牽車發現被好心人士放了一根樹枝，而機車附近地板上全散落著他車廂內的物品，「太感謝那位好心人了，壽山的猴子真的有夠厲害」。
路上遇到獼猴怎麼辦？內政部公布「三不政策」：千萬不要攻擊
內政部國家公園署國家自然公園管理處曾解釋，壽山因長期存在人為餵食問題，導致獼猴失去其正常行為，轉而接近人類以謀取食物，而壽山為台灣獼猴自然棲地，民眾若遇上獼猴，務必落實「不餵食」、「不接觸」、「不挑釁」三不政策，與獼猴保持距離，才能讓人猴和平共處。倘若遇到接近或跳上身等狀況，切忌不要揮動四肢，或作勢攻擊獼猴，容易造成獼猴緊張，誤以為人類要攻擊牠，可能為求自保而發動攻擊。
壽山動物園也提醒，如遇獼猴搜包，請先保持冷靜，等到猴子放棄絕望後，再慢慢收拾，千萬別在猴子熱搜時去跟牠正面衝突，且若在牠搶包時想去追打搶回來，很可能因此受傷，或者讓牠把貴重物品帶進深山，到時更難拿回。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友近日在Threads發文詢問，表示前陣子到高雄壽山動物園參觀時，意外發現沿途停在路邊的機車，在車身上都放了一根巨型樹枝，且不只一台車有類似的操作，讓他看得十分不解，好奇詢問「這到底是什麼意思」。
壽山動物園「人猴防衛戰」上演！機車族出奇招防開車箱
據了解，高雄壽山動物園在2022年改建成功後，再度成為高雄熱門觀光景點，吸引大小朋友們前往遊玩，但壽山動物園因位於獼猴的棲地，園區經常可見猴子亂竄，也成為園區的一大特色，為了遊客安全著想，園方還會在園區內張貼公告提醒「禁止餵食或食物外露」，避免人猴搶食衝突。
甚至有民眾分享經驗，某次不信邪沒有放樹枝，儘管車鎖壞了，但認為坐墊較重，獼猴不可能打開，沒想到等逛完園區後，回來牽車發現被好心人士放了一根樹枝，而機車附近地板上全散落著他車廂內的物品，「太感謝那位好心人了，壽山的猴子真的有夠厲害」。
內政部國家公園署國家自然公園管理處曾解釋，壽山因長期存在人為餵食問題，導致獼猴失去其正常行為，轉而接近人類以謀取食物，而壽山為台灣獼猴自然棲地，民眾若遇上獼猴，務必落實「不餵食」、「不接觸」、「不挑釁」三不政策，與獼猴保持距離，才能讓人猴和平共處。倘若遇到接近或跳上身等狀況，切忌不要揮動四肢，或作勢攻擊獼猴，容易造成獼猴緊張，誤以為人類要攻擊牠，可能為求自保而發動攻擊。
壽山動物園也提醒，如遇獼猴搜包，請先保持冷靜，等到猴子放棄絕望後，再慢慢收拾，千萬別在猴子熱搜時去跟牠正面衝突，且若在牠搶包時想去追打搶回來，很可能因此受傷，或者讓牠把貴重物品帶進深山，到時更難拿回。