大江生醫昨（11）日董事會通過美國子公司TCI Biotech USA LLC置位於美國猶他州（Utah）的現有營運廠房，投資美金2,622.5萬元（8.1億元新台幣）。大江生醫表示，「租轉買」是考量深化北美市場經營、提升供應鏈穩定度，也提升整體財務結構之穩定性與可預期性。猶他州為全美保健食品品牌商高度聚集的重要產業聚落，廠房現在 是TCI集團美國製造的核心據點，鄰近北美前幾大直銷品牌客戶群。大江生醫表示，該廠房已整合生產、品質控管、倉儲與物流等功能，可有效支援大型通路出貨，並縮短美在地客戶交期需求。大江生醫表示，從客戶角度來看，在地美國製造有助於品牌商強化「Made in USA」形象，提升消費者信任度，並降低跨境供應鏈不確定性；而在地生產不僅可加速新品上市時程，也能提升市場反應速度與庫 存管理彈性。本次由「租轉買」，大江生醫考量除可有效降低未來租金上漲的不確定性，也確保美國在地製造產能的長期穩定外，購入後不動產將依相關會計公報認列為不動產、廠房及設備，並依其可使用年限進行後續折舊處理，有助於使成本結構與資產配置更貼近實際營運狀況，提升整體財務結構之穩定性與可預期性。在營運策略上，大江生醫表示，美國製造據點將與台灣及其他海外據點形成互補，打造更具韌性的全球製造網絡，有助於縮短北美客戶交期、降低物流與關稅成本，並逐步改善整體毛利結構。隨著產能利用率提升與產品線持續導入，美國廠房預期將成為集團中長期營收與現金流的重要支撐。另，針對近期短期出貨表現，大江生醫指出，部分月份營收受客戶拉貨節奏與季節性因素影響，屬產業常態，並未改變主要客戶合作關係與中長期接單趨勢。隨著北美在地製造基礎持續深化，未來將有助於承接更多高附加價值訂單，強化整體營運動能。