▲費德勒感慨表示：「我創造『快樂大滿貫』（Happy Slam）這個詞來形容澳網，感覺已經是很久以前的事了。每當我想到我在這裡度過的那些時光，至今仍讓我會心一笑。」（圖／美聯社資料照／達志影像）

網壇傳奇人物、坐擁20座大滿貫冠軍的費德勒（Roger Federer）雖然退役當時未能在他曾六度奪冠的澳洲網球公開賽上正式向球迷告別，但這位「瑞士特快車」將在明年一月重返澳洲墨爾本，參與澳洲網球公開賽首次的開幕式活動，給球迷一個久違的驚喜。這將是費德勒自2022年宣布退役以來的首次澳網公開亮相。費德勒在 2022 年因傷退役，未能以參賽者身份向球迷好好說再見。近日費德勒在社群媒體上透露：「我一直覺得瑞士好冷，我需要再出門一趟……下到南半球。」他以幽默方式宣布即將重返澳洲。澳網官方於今日宣布，2026年賽季將首次舉辦開幕式，於正賽開打前一晚舉行，重點活動正是「世界球王對決」的特別表演賽。費德勒將與阿格西（Andre Agassi）、拉夫特（Patrick Rafter）及休伊特（Lleyton Hewitt）同場亮相。此外，費德勒也將在開幕式中以國際網球名人堂入選者的身份受到特別致敬。費德勒感慨表示：「我創造『快樂大滿貫』（Happy Slam）這個詞來形容澳網，感覺已經是很久以前的事了。每當我想到我在這裡度過的那些時光，至今仍讓我會心一笑。」他進一步提到：「我在這座球場經歷了太多情感起伏，從六度捧起『諾曼獎盃』的喜悅，到能在拉沃（Rod Laver）本人面前比賽的榮幸，每一刻都令人難忘。」儘管費德勒的職業生涯已經結束，但他的經紀人戈西克（Tony Godsick）在今年九月的拉沃盃期間接受採訪時透露，兩人正計劃組織一場與納達爾（Rafael Nadal）的巡迴表演賽。戈西克當時提到，在讓導致他退役的右膝傷勢得到充分休息後，費德勒正進行「大量的健身訓練」。作為體育管理公司Team8總裁兼執行長，戈西克笑稱：「我一直在給他施加一點壓力，說：『拜託，大家都想再看你打球。你可以打一些元老賽或表演賽。』」如今費德勒終於要重返澳網，無疑是為全球網球迷帶來一劑強心針，也讓這場盛大的開幕典禮更添傳奇色彩。費德勒被公認為網球史上最偉大的男子選手之一。在他的24年職業生涯中，共贏得20座大滿貫單打冠軍、6 座ATP年終總決賽冠軍以及28座大師賽冠軍，生涯總計收穫103個ATP單打冠軍。他於2003年溫網奪下生涯首座大滿貫，並在隔年澳網首次登上世界第一。費德勒的世界排名第一總週數累積達到，其中連續 237 週高居世界第一的紀錄至今無人能破，他也曾以最年長之姿四度重登球王寶座。他的大滿貫紀錄包括八座溫網、六座澳網、五座美網和一座法網，是第一位達成 20 冠里程碑的男選手，也是唯一一位在三個不同大滿貫賽事中至少五次奪冠的球員。費德勒的退役儀式於2022年9月的拉沃盃舉行，為他的輝煌時代畫下句點。