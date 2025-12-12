我是廣告 請繼續往下閱讀

▲亞尼克首度推出「華麗系生乳捲」，包括「戀莓物語生乳捲」等。（圖／亞尼克提供）

▲起士公爵新品「初戀草莓熟成巴斯克」為冬日帶來最幸福的甜度。（圖／起士公爵提供）

▲麻古茶坊冬季限定「金絨芋泥系列」四款季節限定商品皆有冷飲／熱飲選項。（圖／麻古茶坊提供）

冬季甜品出爐，甜點與手搖飲業者端出一系列夢幻季節限定甜品迎戰甜蜜商機。亞尼克「新鮮草莓季」於12月15日季節限定開賣，推出「鮮採草莓生乳捲」、全新「戀莓物語」等多達9款系列甜點。起士公爵新品「初戀草莓熟成巴斯克」正式登場，同步推薦人氣雙星「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」、「超萌聖誕烙印原味乳酪蛋糕」。麻古茶坊推出冬季限定「金絨芋泥系列」四款新品，首創以玉米清甜為主香、芋頭柔和為底韻，再度創造出既美妙又細膩的「飲中甜品」。生乳捲名店亞尼克「新鮮草莓季」於12月15日於門市、官網開賣。經典「鮮採草莓生乳捲」每日限量300條。全新「生乳奶蓋波士頓-新鮮草莓」將蛋糕特有的細膩、蓬鬆與濃郁乳香，包覆滿滿的北海道奶霜與大量的私房卡士達內餡，完美襯托草莓的酸甜。新登場「草莓迷你裸感蛋糕」將卡士達、北海道奶霜以及草莓果餡與新鮮草莓餡層層結合，打造一個人獨享尺寸的泡芙蛋糕。「草莓巧克力裸感蛋糕」透過有個性的巧克力與莓果交織，將巧克力的濃厚質感立體化，也將草莓的酸甜層次帶出另一種風格。此外，亞尼克首度推出「華麗系生乳捲」，包括「戀莓物語生乳捲」以滿滿新鮮草莓，點綴上夢幻造型、花朵與金箔的夢幻變身，讓甜點控眼睛大吃甜頭；同時，首款大人微醺風味「威士忌巧克力生乳捲」特黑泡芙蛋糕上以焦糖液繪出流光般線條，點綴巧克力葉片與金箔，隆重又吸睛。起士公爵新品「初戀草莓熟成巴斯克」嚴選大湖草莓果乾先浸泡天然檸檬汁24小時後加入乳酪蛋糕體，出爐後再熟成靜置12小時，讓果香與乳酪深深融合，綿密巴斯克頂層舖滿草莓果泥製成的雲朵奶霜，為冬日帶來最幸福的甜度。「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」嚴選初冬第一批新鮮草莓，果香濃郁、甜中帶酸，以自製雙層生乳酪及滿滿8顆新鮮草莓推疊出顏值巔峰，內餡還藏有草莓果粒及爽脆餅乾底，一口就能吃進三種層次。兩款聖誕限定乳酪蛋糕「 HoHoHo 聖誕老人」、「聖誕禮物」以極簡原味乳酪蛋糕為基底，綿密口感與萌系圖案結合，除了5吋、6吋分享款，也推出個人獨享杯。麻古茶坊冬季限定「金絨芋泥系列」，甜玉米、濃芋泥、醇奶香的「三味薈萃」，將玉米的金黃清甜、芋泥的滑順顆粒、醇奶香的溫暖包覆。風味設計上，強調天然香氣與口感層次，玉米皆為門市現磨玉米汁，保留「金甜、清亮、自然香」三種玉蜀黍特質；芋泥則選用大甲芋頭；而麻古獨家首創的「玉米圓」，採包心工法製作，外層Q彈、內裏保留玉米碎顆粒，咬下時能感受到與一般粉圓截然不同的香氣與層次。四款季節限定商品皆有冷飲／熱飲選項，「金絨芋泥鮮奶」強調玉米甜香結合芝芝柔滑，是系列中最經典的風味；而「金絨芋泥玉米圓」以玉米汁為風味主體，搭配包心玉米圓的驚喜，是系列中最亮眼的選擇；第三款「濃厚芋泥鮮奶」提高芋泥比例，熱飲更顯現芋頭的溫潤香氣，是系列中芋頭控的最愛；此外「芋泥波波鮮奶2.0」，芋泥中的顆粒與纖維感與波波的綿滑口感，是系列中咀嚼系的必選。