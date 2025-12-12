我是廣告 請繼續往下閱讀

墨西哥擬對部分亞洲國家加徵關稅，外界關注是否衝擊鴻海在墨西哥的布局，鴻海輪值執行長楊秋瑾今（12）日表示，整體評估下來影響有限。墨西哥國會10日通過，自2026年起，將對未與墨國簽署貿易協定的亞洲國家課徵5%至50%不等關稅，台灣也可能被納入課稅名單。楊秋瑾指出，若進一步檢視這次政策適用的品項清單，主要並非鎖定ICT產業，而鴻海核心業務正集中在ICT領域，因此並未落在主要受影響範圍內。她也提到，車用相關領域可能出現些微影響，但整體幅度不大。此外，楊秋瑾強調，鴻海集團在墨西哥已長期深耕，並具備多項保稅和相關配套機制，可以在合規前提下降低關稅帶來的衝擊。面對各國政策調整與國際政經波動，她認為集團早有掌握並具備足夠韌性與應變能力，可相對冷靜因應，不致對供應鏈與營運造成重大干擾。