台中逢甲大學行銷系學生舉辦活動時，向樓下炸雞店提出「八二分帳」合作，希望利用活動170人流抽成20%利潤，遭店家拒絕後，一名學生在Threads發文辱罵老闆「沒打狂犬疫苗」、「態度爛」，貼文隨即遭到炎上，隨後店家也親上火線回擊：「我不是你們代售中心，憑什麼要接受。」事件持續延燒後，學生主辦團隊刪文並公開道歉，表示溝通經驗不足造成誤會，正主動與店家聯繫。逢甲大學也回應，學生已正式道歉，會強化社會參與素養。
逢甲大學學生向炸雞店提「0成本抽成」！遭拒爆氣嗆老闆：沒打狂犬疫苗
逢甲大學行銷系學生團隊日前在餐廳二樓包場辦活動，規畫引進周邊商家合作，並向樓下炸雞店老闆Jimmy提出「八二分帳」方案，表示活動預期可帶來170名來客，人流會經過店門口，若雙方合作，從消費中抽取20%利潤可達成雙贏。不過Jimmy認為提案內容不合理，加上學生談話態度欠佳，當場拒絕合作。
遭到拒絕後，一名參與活動的女學生竟在Threads發文抱怨，聲稱早就知道老闆個性，因此派出最有禮貌的人去談，沒想到最終仍破局，且老闆態度還不佳，讓她開轟「沒打狂犬疫苗還是怎樣？瘋狂跳針、態度超爛」，甚至批評店家「平常名聲就沒多好了」。貼文一出，火速遭到網友圍剿，風向一面倒批評學生傲慢，女學生也緊急將帳號改為隱藏。
遭點名的炸雞店老闆隨後發文回應，直言：「我不是你們的代售中心，憑什麼覺得我要接受？」寧願活動人流不要買自家炸雞也不願合作，同時怒批學生自我中心，「別自往臉上貼金說知道我的個性，地球不是繞著你轉，不是你要怎樣就要順著你怎樣」，反控學生無禮。
貼文遭炎上！主辦團隊出面道歉 校方回應了
面對輿論反撲，主辦團隊隨後出面說明，他們提出合作是基於人流經過店面的情況，希望創造雙贏，細節都還能討論，自稱全程保持禮貌，卻被老闆多次打斷，甚至直接被告知「叫你們的客人不要來買」，讓他們相當錯愕。此說法再次引起網友不滿，主辦團隊又緊急刪文，轉而發布正式道歉聲明。
在最新聲明中，團隊向Jimmy及店家致歉，表示已請組員撤下個人偏激言論，並正在主動聯繫老闆，希望能親自說明並致上最真誠的道歉，強調這是團隊第一次籌辦活動，因經驗不足導致思慮不周，造成不必要的誤會與傷害，會以此作為寶貴教訓，日後更加謹慎。
針對此事，逢甲大學也回應，學生已正式向店家致歉，校方肯定學生願意負責的態度，並表示未來會持續強化學生在社會參與與溝通方面的素養。
Threads
我是廣告 請繼續往下閱讀
逢甲大學行銷系學生團隊日前在餐廳二樓包場辦活動，規畫引進周邊商家合作，並向樓下炸雞店老闆Jimmy提出「八二分帳」方案，表示活動預期可帶來170名來客，人流會經過店門口，若雙方合作，從消費中抽取20%利潤可達成雙贏。不過Jimmy認為提案內容不合理，加上學生談話態度欠佳，當場拒絕合作。
遭點名的炸雞店老闆隨後發文回應，直言：「我不是你們的代售中心，憑什麼覺得我要接受？」寧願活動人流不要買自家炸雞也不願合作，同時怒批學生自我中心，「別自往臉上貼金說知道我的個性，地球不是繞著你轉，不是你要怎樣就要順著你怎樣」，反控學生無禮。
貼文遭炎上！主辦團隊出面道歉 校方回應了
面對輿論反撲，主辦團隊隨後出面說明，他們提出合作是基於人流經過店面的情況，希望創造雙贏，細節都還能討論，自稱全程保持禮貌，卻被老闆多次打斷，甚至直接被告知「叫你們的客人不要來買」，讓他們相當錯愕。此說法再次引起網友不滿，主辦團隊又緊急刪文，轉而發布正式道歉聲明。
在最新聲明中，團隊向Jimmy及店家致歉，表示已請組員撤下個人偏激言論，並正在主動聯繫老闆，希望能親自說明並致上最真誠的道歉，強調這是團隊第一次籌辦活動，因經驗不足導致思慮不周，造成不必要的誤會與傷害，會以此作為寶貴教訓，日後更加謹慎。
針對此事，逢甲大學也回應，學生已正式向店家致歉，校方肯定學生願意負責的態度，並表示未來會持續強化學生在社會參與與溝通方面的素養。
Threads