日商Datasection昨日宣布，已與AI大廠英業達達成1250台搭載10000個輝達B300 GPU的伺服器採購協議，並將在澳洲雪梨建立一個世界級、全球首個配備NVIDIA B300 GPU的超大規模AI集群。Datasection總裁兼執行長石原紀彥指出，此叢集的運算效能將超過200 ExaFLOPS（FP4），以因應全球最大雲端服務供應商之一的客戶需求，該專案對Datasection來說，將是一個重要的里程碑，不但鞏固其在亞太區AI基礎設施提供者的領先地位，也成為下一代AI基礎設施開發領域新興的全球領導者。此超級集群採用輝達最新Blackwell B300技術，為日本與亞太區企業提供企業級AI運算服務，目的是要解決高效能人工智慧運算基礎設施嚴重短缺的問題，尤其是市場需求遠高於供給的情況下，企業與公家機構正在加速推動AI轉型計畫。石原紀彥表示，透過與英業達的策略合作，Datasection已獲得先進且高度可靠的GPU伺服器供應，以用於部署和擴展其AI資料中心業務，此次合作使得Datasection能夠優先獲得下一世代硬體，進而加速其在多個市場的擴張。石原紀彥說，這項計畫彰顯Datasection在鞏固自身作為亞太區規模領先且值得信賴的AI雲端服務提供者方面，邁出了重要一步，「我們在雪梨建構的AI集群是一個搭配10000個GPU的超大集群，這是全球首個採用輝達B300的超大規模部署，我們很高興可以跟全球分項這項成就，展望未來，我們將繼續與夥伴緊密合作，快速建構基礎架構，為亞太區下一代AI創新提供強大動力。」他並提到，在製造、金融服務、醫療保健和科技業加速採用AI技術的帶動下，亞太區AI基礎設施市場預計將顯著成長，Datasection目標是利用其在B200、B300技術領域的先發優勢，在這個不斷擴大的市場中搶下可觀的市佔率。