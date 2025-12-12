高端日式料理「鮨毅」主打精緻Omakase（無菜單料理）體驗，在高雄深耕逾五年，沒特別對外宣傳卻靠高雄饕客之間口耳相傳，成為訂位困難的人氣美食。Hotel dùa 也表示，今年還以招牌的「靜岡白鰻」受到米其林名廚江振誠的肯定，在美食評選活動《500盤》中特地推薦，現烤的海苔加上現烤的鰻魚、醋飯等，加上多層次調味，相當迷人。
曾榮獲旅遊金獎高雄 Hotel dùa 飯店內，原來有家「鮨毅」日本料理，不同於一般主打日本原味復刻的職人餐廳，鮨毅同樣有嚴選日本產地直送的時令頂級食材，但會再由料理長阿倫以細膩手法加上對台灣在地風土與味覺習慣的深刻理解，強調是更貼近台灣客群喜好與口味的風味演繹，做風低調的「鮨毅」事實上人氣很旺，總是一位難求，《NOWNEWS》記者截稿前實際上網查詢，本月僅剩跨年夜12月31日還有零星座位。
鮨毅的料理精髓，是讓人品嚐完這套Omakase套餐，有著熟悉卻不失驚喜，高端又充滿溫度的感受。像是「雲林甲魚雞卵蒸」此道菜，選用國人熟悉的甲魚，讓這道菜擁有會黏嘴的豐富膠質，更增加鮮度。不過阿倫說明，甲魚並非僅有台灣人愛，在日本同樣是受歡迎的高級滋補食材。
再吃到「鳥取縣香箱蟹」此菜，強調每份都要用上兩隻蟹來製作，蟹殼內有費心手工取出的蟹身肉、蟹膏，再疊上蟹鉗後，不論是否有佐上橙醋醬，都是讓人心滿意足的鮮甜與奢侈感。
至於台灣名廚江振誠吃過後大力推薦的「靜岡白鰻」，如今也是餐廳熱門菜色，只要食材品質允許，阿倫都會把這道菜擺入菜單內。海苔講究要再烤過，加上紫蘇葉、醋飯，並豪邁放上一大塊現烤鰻魚。大口咬下，海苔與鰻魚外表的酥香相互輝映，鰻魚骨醬汁鹹甜濃厚，但因為山椒粉與紫蘇襯托，吃起來芬芳宜人，難怪能擄獲名廚的心。
再看到「黑松露、鴨肝、牛肝菌」這道炊飯，米粒晶瑩分明、香氣飽滿，且竟然還有這幾年市場上常缺貨的鴨肝，配上松露獨特香氣，再飽都還吃得下這碗飯。
菜色還有北海道甘海老與豐州登美粋車海老甜味鮮明、口感滑嫩；當季鹽水海膽綿密鮮甜中帶有溫潤奶香，套餐最後甚至還有帶著和風混台味的牛肉湯，解酒或暖身都別具效果。
店家資訊：
鮨毅
地址：高雄市新興區林森一路165號2F（Hotel dùa ）
餐價：每位3500 + 10%起
電話：07-272-2999
公休日：不定時（公布在臉書粉專）
預約：inline系統
「盈科 EIKA」攜手「Impromptu by Paul Lee」 1月5、6日推晚宴
豊漁餐飲集團迎來成立十週年的重要里程碑。旗下米其林二星日本料理「盈科 EIKA」與米其林一星當代料理「Impromptu by Paul Lee」，將於2026年1月5、6日 隆重推出兩夜限定的十週年主題晚宴。
此次盛宴由盈科EIKA料理長稗田良平與Impromptu by Paul Lee主廚李皞（Paul Lee） 首度攜手合作，以「十年」為題，呈現前所未有的四手聯彈饗宴。晚宴不僅將推出多道主廚全新創作料理，雙方侍酒團隊亦將共同策劃精緻細膩的餐酒搭配。
豊漁餐飲集團董事長朱𩃀理也首次表示，2026年「Impromptu by Paul Lee」將啟動全面升級改裝計畫，透過嶄新的空間設計與服務體驗，打造更完整的高端餐飲樣貌；此外，由李皞主廚監製的民生型西餐品牌亦正積極籌備中，預計於2026年上半年推出，進一步拓展集團的品牌版圖。
店家資訊：
盈科EIKA × Impromptu by Paul Lee《十年》星光晚宴
日期：2026年1月5日、1月6日晚間
地點：EIKA 盈科（台北市大同區民樂街58號）
價格：1萬2800元／人（酒水pairing 與一成服務費）
訂位信箱：eikaminraku.infos@gmail.com
限量席次，欲訂從速。
資料來源：鮨毅、盈科 EIKA、Impromptu by Paul Lee
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
