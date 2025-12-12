我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記為室內裝修公司「福麥」，現址還是一家旅館。國防部雖出面澄清，但仍難釋疑。王鴻薇今（12）日再開記者會爆料，福麥今年3月12日就曾獲中科院標案，俗稱「女王陛下炸藥」的高熔點炸藥（HMX）1.2億採購案，也是福麥得標，福麥的負責人李文慶，背後到底是誰在撐腰？王鴻薇指出，福麥國際室內裝修公司登記地址在旅館內，沒有招牌，且根據經濟部資料，該公司直到去年12月30日才新增「國際貿易」項目。她表示，福麥從2021年到2024年皆無任何進口紀錄，卻能在今年3月取得中科院大型炸藥標案，甚至打敗多年經驗的專業廠商，相關流程是否合理必須重新檢視。外交國防藍委馬文君表示，她接獲爆料指稱有中間人介入協調，可能從印度採購相關材料，甚至質疑標案條件疑似「量身打造」。她說，HMX又稱奧克圖，是目前使用最廣、性能最優的單質炸藥，廣泛應用於軍事領域。她並提到，《路透社》曾報導印度向俄羅斯供應軍用級HMX，美方也將其列為俄軍關鍵物資，因此福麥標案所稱的「美國原產地」是否真實，需要官方說明。另一外交國防藍委徐巧芯也補充，據了解這批HMX已在運輸途中，威力為 TNT 的1.5倍，多用於穿甲與反裝甲彈。她指出，福麥得標文件顯示原產地國別為美國，但是否涉及「洗產地」仍需釐清。她質疑，一家以裝潢為主的公司竟可連續取得兩筆上億元炸藥標案，其運輸與保存能力是否足以因應軍用品標準，必須給社會一個交代。