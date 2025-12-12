我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣重砲林安可新東家日本職業棒球（NPB）西武獅休賽季積極補強打線，簽下林安可後還不滿足，監督西口文也表示，目前仍尋求具備長打能力的外籍打者。即便明年可能會一口氣缺少主力投手今井達也、高橋光成，西武隊仍想優先改善貧瘠的打線，2人留下的311.2局投球局數將靠打擊來想辦法補上缺口。西武隊本季以63勝77敗3和，排名太平洋聯盟第5名，雖然擁有團隊防禦率2.99排名聯盟第3，但總得分410分、打擊率2成32皆為聯盟最差。休賽季西武隊鐵了心要強化打線，先是從中職簽下統一獅主砲林安可，隨後在自由球員（FA）市場上網羅橫濱DeNA隊的外野手桑原將志以及北海道日本火腿鬥士隊的內野手石井一成。即便捕進3位野手，西武隊仍不滿足於現況，據《西日本體育》報導，西武隊目前仍持續尋覓砲手，以提高整體火力，西武隊監督西口文也透露，球隊正評估補強新洋砲，雖然未定案，但西口說，「我們正在尋找能夠大力揮擊的打者。不是中距離打者，而是長距離砲型的打者。」不過西武隊在休賽季還面臨一項課題，長期仰賴的土投今井達也、高橋光成都在季末透過入札制度挑戰美國大聯盟，等於輪值上一口氣少了2位高戰力的投手。高橋本季出賽24場，有15場優質先發，共投148局，拿下8勝9敗，防禦率3.04；今井本季同樣出賽24場，有16場優質先發，共投163.2局，拿下10勝5敗，防禦率1.92。若今井與高橋都順利旅美，2人留下來的311.2局投球局數缺口，將是西武隊必須面對的問題，不過現階段西武隊仍將打線視為補強優先。西口表明，要靠打擊來想辦法補上缺口，他也強調，「守備固然重要，但明年我們必須要能打。」