國民黨立委陳玉珍領銜提出「助理費除罪化」修法草案，引發國會助理制度爭議。立法院助理工會今（12日）上午在立法院大門口集結抗議，要求撤回草案。立法院助理工會副總幹事游明諺成為現場焦點，直指提案過程與方向存在重大問題，並公開向陳玉珍提出「三問」，質疑其修法正當性與政治動機。游明諺第一問指出，陳玉珍在抗議現場稱國會助理如同家人、兄弟姐妹，卻在助理費爭議被揭露後才現身釋出善意，質疑這樣的發言純屬事後的情勒，無助於實質保障助理權益。第二問則聚焦程序正義，游銘諺表示，陳玉珍本人亦坦承提案過程倉促、討論不夠周延，既然如此，為何不先撤案、重新檢討，而是急於推動。第三問則直指政治操作疑慮。游明諺質疑，陳玉珍強調提案「不該成為政黨鬥爭」，是否反而意圖將反對聲音政治化處理？他強調，反對修法的助理來自不同政黨陣營，立場早已超越藍綠白，核心關切在於制度是否被弱化，而非政黨對立。游明諺表示：陳玉珍委員修法內容包含補助款由立法院撥付立委統籌運用、免檢據核銷等設計，恐衝擊現行監督與保障機制。呼籲應立即撤案，並以此為契機，啟動真正改善國會助理勞動權益與制度透明度的改革，而非以「除罪化」作為解方。