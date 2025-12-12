我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高欣欣（左）和李國超補辦婚禮，終於圓夢穿白紗。（圖／記者葉政勳攝）

▲高欣欣（左）和李國超現場被拱親親。（圖／記者葉政勳攝）

61歲李國超和56歲高欣欣交往20多年，於2020年登記結婚，今（12）日在維多麗亞酒店補辦婚宴，席開38桌，高欣欣穿著緊身白紗現身，展現姣好身材，她也透露辦婚禮一直是她的夢想，加上李國超的家人也很希望他們辦，花了半年時間籌備，在一起25年，兩人沒有誓詞，也不會洞房，李國超笑說，「已經很久沒行房了！」把大家逗樂。高欣欣花了半年籌備這場婚禮，從頭到尾都是她親力親為，語氣略帶抱怨，「12月開始每天都搞到4、5點才睡，這位李大爺就隨遇而安。」李國超馬上解釋，「這是完全配合！」不過高欣欣也說，這場婚禮是她想辦的，所以所有責任她也承擔。在一起25年，被問到今晚還會不會洞房？高欣欣說，「我們有婚房啦！」李國超大爆料，「別說洞房，我們已經很久沒行房了！」大尺度談話把眾人逗樂。61歲的李國超舉辦婚宴，很多好兄弟都已經當阿公，他其中一位花童就是朋友的孫子。61歲李國超和56歲高欣欣交往20多年，於2020年登記結婚，因為自己是二婚，本來不想結，但認為還是得給高欣欣一個交代，始終認為欠老婆一場婚禮，選在今（12）日於維多麗亞酒店補辦婚宴。李國超與李亞明、劉偉仁、屠穎組成藍天使合唱團，出演過許多電視劇，包括《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《包青天》系列、《施公奇案》、《鳥來伯與十三姨》、《飛龍在天》、《婚姻結業式》、《市井豪門》等等。李國超前妻是中國人，當時結婚1年沒告知就回北京做生意，1年後回台灣和他離婚，讓他非常受傷，也對婚姻產生恐懼，直到遇見高欣欣才改觀。高欣欣22歲就出道，第一部戲是《黃金新貴族》，期間也活躍於八點檔，2005年更曾以民視《意難忘》入圍金鐘獎女配角獎。