▲香港影星關之琳（如圖）是一片歌手，曾發行專輯《相約到永久》，同名歌曲還找來天王劉德華合唱。（圖／翻攝自維基百科）

香港女星關之琳擁有「香江第一美人」封號，以《黃飛鴻》系列中的「十三姨」一角紅遍華語圈，有「最美十三姨」稱號，是影迷心中的經典女神。鮮為人知的是，關之琳其實也曾是一片歌手，她在1994年於台灣發行首張、也是唯一一張國語專輯《相約到永久》。唱片公司找來她的好友、天王劉德華一起深情對唱專輯同名主打歌，帥哥、美女一起對唱，可說是絕配。時間倒回1994年，當時香港藝人來台發片蔚為風潮。關之琳在當時已是炙手可熱的電影女星，為了拓展演藝版圖，她特別在台發行國語專輯《相約到永久》。這張專輯是她歌唱生涯的處女作，沒想到也是唯一一張專輯。雖然關之琳並非歌手出身，但唱片公司當年砸下重金製作，整張專輯走抒情路線，試圖呈現女神溫柔婉約的一面。歌曲方面，請來大咖作詞、作曲人，如：李安修、陳耀川、林秋離、熊美玲、黃浩然、姚若龍、林利南、劉思銘，連當時還在台灣發展的黃安，都寫了一首〈姻緣歌〉的詞曲。造型上更是講究，MV中的她留著俏麗短髮、眼神靈動，顏值處於巔峰狀態，即便歌聲略顯青澀，仍靠著逆天美貌與話題性在當時掀起一陣旋風。該專輯最受矚目的，莫過於與「螢幕情侶」劉德華合唱的同名主打歌〈相約到永久〉。當年兩人合作過多部電影，是公認的金童玉女，這首對唱情歌特地找來天王助陣，劉德華渾厚深情的嗓音，搭配關之琳溫柔的聲線，MV中兩人深情對望、甜蜜互動的畫面，至今仍是許多6、7年級生心中的經典回憶。〈相約到永久〉因為歌詞、旋律好聽易記，朗朗上口，加上俊男、美女組合，一度成為KTV熱門點播金曲。有天王加持，女神開口唱歌粉絲也很喜歡，但關之琳似乎對歌壇並無太多留戀。她曾表示自己對唱歌比較沒自信，發片是公司安排的嘗試。在發完這張專輯後，她專心回歸影壇拍攝電影，之後鮮少在公開場合開金口唱歌。如今31年過去，《相約到永久》是粉絲收藏的夢幻逸品，也讓關之琳在「影壇女神」的封號之外，多了一個「一片歌手」的有趣頭銜。