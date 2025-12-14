香港女星關之琳擁有「香江第一美人」封號，以《黃飛鴻》系列中的「十三姨」一角紅遍華語圈，有「最美十三姨」稱號，是影迷心中的經典女神。鮮為人知的是，關之琳其實也曾是一片歌手，她在1994年於台灣發行首張、也是唯一一張國語專輯《相約到永久》。唱片公司找來她的好友、天王劉德華一起深情對唱專輯同名主打歌，帥哥、美女一起對唱，可說是絕配。
1994年來台試水溫 唯一專輯成絕響
時間倒回1994年，當時香港藝人來台發片蔚為風潮。關之琳在當時已是炙手可熱的電影女星，為了拓展演藝版圖，她特別在台發行國語專輯《相約到永久》。這張專輯是她歌唱生涯的處女作，沒想到也是唯一一張專輯。
雖然關之琳並非歌手出身，但唱片公司當年砸下重金製作，整張專輯走抒情路線，試圖呈現女神溫柔婉約的一面。歌曲方面，請來大咖作詞、作曲人，如：李安修、陳耀川、林秋離、熊美玲、黃浩然、姚若龍、林利南、劉思銘，連當時還在台灣發展的黃安，都寫了一首〈姻緣歌〉的詞曲。
造型上更是講究，MV中的她留著俏麗短髮、眼神靈動，顏值處於巔峰狀態，即便歌聲略顯青澀，仍靠著逆天美貌與話題性在當時掀起一陣旋風。
劉德華力挺！經典對唱〈相約到永久〉傳唱至今
該專輯最受矚目的，莫過於與「螢幕情侶」劉德華合唱的同名主打歌〈相約到永久〉。當年兩人合作過多部電影，是公認的金童玉女，這首對唱情歌特地找來天王助陣，劉德華渾厚深情的嗓音，搭配關之琳溫柔的聲線，MV中兩人深情對望、甜蜜互動的畫面，至今仍是許多6、7年級生心中的經典回憶。
〈相約到永久〉因為歌詞、旋律好聽易記，朗朗上口，加上俊男、美女組合，一度成為KTV熱門點播金曲。
自認不擅長唱歌 女神回歸影壇
有天王加持，女神開口唱歌粉絲也很喜歡，但關之琳似乎對歌壇並無太多留戀。她曾表示自己對唱歌比較沒自信，發片是公司安排的嘗試。在發完這張專輯後，她專心回歸影壇拍攝電影，之後鮮少在公開場合開金口唱歌。
如今31年過去，《相約到永久》是粉絲收藏的夢幻逸品，也讓關之琳在「影壇女神」的封號之外，多了一個「一片歌手」的有趣頭銜。
〈相約到永久〉
作詞：李安修/陳耀川/林利南
作曲：陳耀川
編曲：塗惠元
曾經為你心動 曾經為你心痛 自己的心自己懂
也曾為愛寂寞 也曾為愛失落 我心深處不曾保留
當愛已如此清晰 你也如此珍惜 我的感動在心底
讓我牽你的手 相約到永久
我願陪著你 分享這一生的夢
我願伴著你 分擔這一生的愁
不用海誓山盟
不怕暴雨狂風
只要能陪著你走
你已在我心中 你已是我所有 緣分注定你和我
讓我牽你的手 相約到永久
走過起起落落 走過分分合合 如今一切已渡過
讓我牽你的手 相約到永久
我願陪著你 分享這一生的夢
我願伴著你 分擔這一生的愁
不用海誓山盟
不怕暴雨狂風
只要能陪著你走
我願陪著你 分享這一生的夢
我願伴著你 分擔這一生的愁
不用海誓山盟
不怕暴雨狂風
只要能陪著你走
你已在我心中 你已是我所有 緣分注定你和我
讓我牽你的手 相約到永久
讓我牽你的手 相約到永久
