▲市長盧秀燕表示，親子館是台中重要的育兒政策之一，市府持續在各區打造大型室內空間，提供親子安全遊戲與學習環境。（圖／市府提供）

▲東勢親子館提供的服務包括 0至6歲幼兒遊戲空間、親子活動、親職教育、托育諮詢、兒童發展篩檢及教玩具借閱等。（圖／市府提供）

台中親子館五倍增目標正式達標！位於客家樂活園區學習館4樓的「東勢親子館」今（12）日開幕，成為全市第20座親子館。市長盧秀燕與在場親子一起製作新丁粄藝術創作，並開心宣布，市府積極推動「區區親子館」政策，讓原本只有4座的親子館大幅增加至20座，讓0至6歲幼兒與家長能在家附近就享有安全、多元、具文化特色的室內育兒空間，為山城再添幸福據點。盧市長表示，親子館是台中重要的育兒政策之一，市府持續在各區打造大型室內空間，提供安全遊戲與學習環境。無論是炎熱夏季或下雨天，親子館都是家長最安心的選擇。她強調，未來將朝29區「區區親子館」的目標邁進。東勢親子館除了提供免費遊具、主題活動，還設置定點托嬰、玩具借用、說故事課程等多項服務，讓家長能更彈性育兒，是兼具教育、遊戲與探索的多元場域。她也感謝地方民代與社會局團隊投入，讓山城四區的親子館規劃順利完成。立法院副院長江啟臣表示，東勢親子館的啟用，讓客家樂活園區更具幸福氛圍。他說明，園區前身為東勢高工國有土地，經市府努力活化後，陸續導入農業、客家、教育、社會、運動等多元設施，如今再添親子館，讓園區從「樂活」進化為「樂活＋幸福」。他期盼山城能以優質環境、人情味與文化底蘊吸引更多家庭在地扎根。社會局表示，東勢親子館以客家文化與自然生態為核心，吉祥物「龜寶」與「桃寶」象徵新生命與平安祝福。親子館位於客家樂活園區，園區內原有農業推廣、客庄文化與樂齡課程，新館加入後更提升家庭友善度，促進跨世代共學。館內設有光影、扮演、圖書、體能、寶寶與操作等六大遊戲區，讓幼兒在安全環境中培養探索力、體能與文化認識。課程方面，親子館結合山城自然環境推出「小小探險家」活動，帶領親子觀察植物、昆蟲與在地生態。提供的服務包括 0至6歲幼兒遊戲空間、親子活動、親職教育、托育諮詢、兒童發展篩檢及教玩具借閱等。開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時。更多資訊可至台中市育兒資源網查詢。（台中市政府社會局廣告）