我是廣告 請繼續往下閱讀

▲昔日的銀色夫妻檔陳曉（左）、陳妍希（右），因演出《神鵰俠侶》廣受粉絲喜愛，2025年離婚令粉絲無限感慨。（圖／翻攝自新浪娛樂）

▲大牙（如圖）和阿廖師離婚後，日前出席公開記者會談論現在的感情狀況，她表示，未來不排斥有新的感情對象。（圖／記者朱永強攝影）

▲妮可基嫚（左）跟齊斯艾本（右）在今年離婚。妮可曾陪伴齊斯艾本走過人生的低潮，兩人也曾想挽回婚姻關係，最終無法繼續下去。（圖／翻攝自妮可基嫚IG@nicolekidman）

2025年即將步入尾聲，回顧過去一年，演藝圈與網紅界出現不少變動，多對公眾熟悉的夫妻檔宣布結束婚姻關係。從備受關注的兩岸演員陳妍希與陳曉，到經營頻道多年的YouTuber Ryu和Yuma，皆在今年證實分開，還有啦啦隊女神粿粿和模特兒范姜彥豐，原本是螢光幕前的甜蜜夫妻，卻在今年10月爆出粿粿在婚內出軌王子，因而走上離婚一途，震驚各界。《NOWNEWS今日新聞》特別整理2025年10對離婚的名人夫婦，帶讀者回顧今年的重大娛樂動態。1. 陳妍希&陳曉陳妍希和陳曉兩人自一起演出的《神鵰俠侶》變成真實人生伴侶，曾是兩岸娛樂圈最美的童話。但今年2月，雙方同步發文證實離婚，正式結束8年婚姻。兩人承諾共同撫養孩子，但昔日頭紗吻的甜蜜畫面已成追憶，讓關注這對CP的粉絲心碎。2.鄭中基&余思敏歌手鄭中基與前主播余思敏結婚14年，育有一雙兒女，給人幸福家庭的形象。今年6月，鄭中基公開承認婚姻已進入司法離婚程序。雙方對於撫養權與贍養費仍有爭議，目前仍在解決。今年10月鄭中基因為電影《阿龍》而接受媒體電訪，被問及此事，被團隊打斷，間接避談了離婚事。3.大牙（周宜霈）&阿廖師大牙與小7歲的羽球教練老公阿廖師結婚約4年，在2025年下半年驚傳離婚。之後大牙出席記者會，曾公開提及未來不排除有新的感情對象，但最近她在社群網站上坦言，這一年對她來說極其苦澀，這種苦澀難以形容，全靠自己走出來。她也給了自己一個期許，希望能苦盡甘來。4.小煜＆言言棒堂成員小煜（楊奇煜）在2025年最後一個月拋出震撼彈，他在IG公布已結束5年婚姻，與老婆言言在今年9月簽字離婚，言言已搬離原本的住家，回顧兩人這段婚姻，小煜曾喊話：「她是我的女王。」曾經愛得高調，但還是無法白頭偕老。5. Ryu&YumaYTR網紅Ryu和Yuma離婚，是2025年網紅圈最震撼的消息。經營「Ryuuu TV」10年的夫妻檔Ryu與Yuma，原本是日本、馬來西亞異國戀的指標，卻在2025年初爆發毀滅性的雙重出軌醜聞，變成牽扯4人、跨越3國多劈的羅生門。兩人在1月正式發布影片宣布離婚，Yuma搬離和Ryu的住所，重啟個人頻道，讓百萬粉絲感嘆道，再也不相信愛情。6.蕾菈&湯宇對於DJ蕾菈而言，2025年是劇變的一年。她在9月證實結束第二段婚姻，同時也經歷了退出「反骨男孩」的職涯變動。她在社群媒體上寫下：「光是醒來就很勇敢了。」道盡離婚背後的辛酸與掙扎，不過她最近出席音樂節演出活動，大方對外公開表示，這是她人生第一次播放音樂時沒有湯宇在身邊，看來已重整旗鼓，有獨自面對未來的決心。7.粿粿＆范姜彥豐前中信啦啦隊女神粿粿，和模特兒范姜彥豐結婚後，轉戰主持工作，兩人婚姻從今年4月開始生變，范姜彥豐拍攝影片公開說明，粿粿和藝人王子到美國旅遊回來後，整個人變得超冷淡，他透過徵信社取得關鍵性證據，才決定離婚。隨後范姜彥豐向王子求償2000萬元，粿粿幫求情，一路降到800萬元，現在已有談定一個未公開的數字，粿粿也要求范姜，不能再緊咬王子不放，讓事件暫告一段落。8.妮可基嫚&齊斯艾本好萊塢影后妮可基嫚與鄉村天王齊斯艾本一直是影劇圈的黃金夫妻檔，今年結束19年婚姻，在離婚前兩人早已分居。好萊塢名人離婚，贍養費是無法忽視的焦點，外界對兩人婚前簽訂的協議內容額外關注。據了解，兩人簽訂的協議是，艾本每與妮可結婚滿1年，就能獲得90萬美元（折合約新台幣2700萬元），兩人結婚19年，他預計可獲得1710萬美元、折合約新台幣5.1億元財產。9.莉莉艾倫&大衛哈伯英國歌手莉莉艾倫與在《怪奇物語》飾演警長的美國演員大衛哈伯，在疫情期間的跨國婚姻傳為佳話。2020年兩人在拉斯維加斯結婚時，粉絲都覺得很開心。但2025年初，傳出大衛哈伯在拍片期間和一名服裝設計師約會，隨後因兩地分居與生活重心不同而離婚。10.珍妮佛羅培茲&班艾佛列克被好萊塢譽為「Bennifer」的珍妮佛羅培茲與班艾佛列克，兩人相戀、分合到步入婚姻，曾被視為真愛戰勝一切的證明，無奈這段婚姻仍於2025年初宣告終結。外傳性格與生活方式的不同是分手主因。熱愛鎂光燈的珍妮佛習慣對外分享生活，而渴望平靜的班艾佛列克則對過度曝光感到窒息。兩人對生活步調的認知落差，終究走向分離。