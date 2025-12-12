我是廣告 請繼續往下閱讀

▲卿雲慈善基金會今（12）日在台中烏日林新醫院舉辦頒獎典禮，頒發進步獎學金表揚近百名國中、小學學生，（圖／基金會提供）

卿雲慈善基金會今（12）日在台中烏日林新醫院舉辦頒獎典禮，這是第13年頒發進步獎學金，表揚近百名國中、小學學生，肯定他們在學業與品行上的努力與成長，並鼓勵勇敢逐夢，踏實迎向未來。基金會董事長陳雲娥表示，基金會長期守護弱勢家庭，陪伴每個願意努力求學的孩子。自102年開辦至今，進步獎學金已幫助1,190名孩子，累計發放近370萬元獎助金，涵蓋台中烏日、大肚及彰化地區學校。她期許孩子將來有能力時，也能善意回饋社會，讓「善」的循環流動不輟。今日獲頒獎學金的學生中，彰化國聖國小學生小茹，靠母親微薄收入維持生計，儘管家境貧窮，每天要在檳榔攤後的悶熱鐵皮屋中做功課，也不妨礙她上進的心。還有光德國中學生小文，家庭資源有限，卻自律努力，成績優異，連續多年名列班級前三名，並積極參與班務與機器人競賽，樂觀向善。彰德國中學生小辰，領有亞斯伯格症證明，依然保持優異成績，並在程式設計比賽中奪得第一名。卿雲基金會秉持「長遠陪伴、溫柔守護」理念，與烏日林新醫院攜手合作多年，期盼這份支持能化作孩子前行的勇氣與自信，讓更多孩子在成長旅程中不再孤單，勇敢築夢，踏實迎向未來。