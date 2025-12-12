入冬首波冷氣團明（13）日開始發威了！明晚開始中部以北、宜蘭氣溫先明顯下降，不過最冷的時段是週日到下週一清晨，局部低溫最凍剩下10度左右，若水氣配合得宜，3500公尺以上高山有降雪機會。下週一白天開始逐漸回暖，不過好天氣僅持續到下週二，下週三又有新一波東北季風增強影響。
🟡冷氣團明起開始發威！週日至週一清晨下探10度低溫
中央氣象署預報員鄭傑仁預報指出，明（13）日仍受東北季風影響，迎風面雲量多，新竹以北、花東、恆春半島及苗栗至嘉義山區為有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。白天北台灣天氣偏涼，其他地區早晚亦涼。晚間大陸冷氣團南下，中部以北、宜蘭氣溫開始明顯下降。
週日到下週一（14日、15日）受到大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚偏冷；不過環境轉乾，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東部、恆春半島留意零星短暫雨，週日中部以北山區有零星短暫雨。
最冷的時間點就落在週日至下週一清晨，台南以北、宜花地區低溫下探12度至15度，高屏、台東低溫約攝氏16至18度，近山區以及空曠地區再低個1至2度，局部低溫下探10度。且週六晚間到週日，中部以北3500公尺以上高山，有出現零星降雪的機會。
下週一開始回暖！下週三又有一波東北季風影響
下週一（15日）白天冷氣團開始減弱，各地氣溫逐漸回升，不過夜間清晨偏涼，留意溫差。週一至下週二各地多雲到晴，僅東南部以及恆春半島有零星短暫雨。
未來一週天氣，下週三（17日）又有東北季風增強影響，不過冷空氣強度較弱，僅使迎風面的高溫略降一些，低溫變化不大。其中週三各地大多仍為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區及大台北山區、恆春半島有零星短暫雨；下週四（18日）基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
資料來源：中央氣象署
