前台北市長柯文哲近日因京華城等案出庭，庭後高喊「賴清德比小英還糟糕」的言論，媒體人吳靜怡重砲批評，直指柯文哲的法庭直播和政治發言，根本是為了轉移焦點的政治煙霧彈，質疑柯文哲為何不傳喚能自證清白的證人，反而迴避核心的金流和認罪實質指控。吳靜怡發文指出，京華城案中共有十一項被告，其中包含台北市前副市長彭振聲、都發局前總工程司邵琇珮、鼎越開發前董事長朱亞虎、威京集團法務經理陳俊源等，四位關鍵人物已經認罪，這些認罪者都是市府與京華城案權責、流程緊密相連的核心人物，他們的認罪構成檢方事證鏈中的關鍵證據。柯文哲對此沒有實質回應，反而選擇將輿論導向兩位未認罪、也非檢方最關鍵指控者的前局長林欽榮與蘇麗瓊，認為這並非司法攻防，而是徹頭徹尾的政治操作。柯文哲頻繁提及「直播透明」，吳靜怡直言，柯文哲與其直播講一堆書，不如直接講清楚「阿北十大金流進土城」，包括三百萬現金從哪裡來？謝國樑母親的兩百萬去向等，質疑他為何不主動傳喚金主或其他關鍵證人。柯文哲上週與立委黃國昌直播時，同時上線人數突破五萬，但柯文哲自己開始「土城十講」後，觀看人數卻只剩下一萬多，甚至比黃國昌單獨直播還要少。吳靜怡表示，當初以為是柯文哲需要黃國昌，但現在看來，恐怕是柯文哲不能沒有黃國昌。當政治成為柯文哲涉嫌圖利貪污的遮羞布時，沉默的多數就成了最大的答案，並暗示多數人認為柯文哲就是有貪污，「只要一天橘子許芷瑜不回來，不會有人相信你清清白白。」