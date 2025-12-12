我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（12）日邀請51位綠營立委便當會，討論國會爭議法案，黨團成員一致支持，不副署、副署不執行都是合憲方式，由總統跟行政院研究如何因應。對此，民眾黨立院黨團痛批，若行政院可以憑一己之意、一黨之私決定哪些法律要遵守、哪些可以不執行，台灣就不配再自稱是民主國家，賴清德可以準備稱帝了。民眾黨立院黨團表示，民進黨高層的所謂共識，就是集體向台灣民主憲政與法治國原則宣戰。經立法院三讀通過的法律，行政院長根本無權以「不副署」否決，更不可能自行宣告可以不執行。賴清德總統莫非師承「北韓法學派」？若行政院可以憑一己之意、一黨之私決定哪些法律要遵守、哪些可以不執行，台灣就不配再自稱是民主國家，賴清德可以準備稱帝了。民眾黨指出，《財政收支劃分法》依法完成立法程序，行政院覆議遭立法院否決後，總統依法就必須公告施行，行政院也必須據此編列並撥付地方政府預算，這是憲法所課予的「明確義務」，絕非政治選項。卓榮泰卻公然宣稱，因其未受邀赴立法院報告，就沒有必須執行的壓力，等同公開主張行政機關可以凌駕法律、選擇性執法。不只《財劃法》，另包含提高警消退休金的《警察人員人事條例》、志願役加薪的《軍人待遇條例》，行政院都打算拒不執行，民進黨政府絲毫不尊重民主審議結果，只有話術和套路。民眾黨批評，賴清德總統選前政見會上曾脫口說出：「中華民國是災難」，事後辯稱是口誤，他想講的是「中華民國憲法是災難」，如今才知道原來是假口誤真預言。賴清德總統打從心底不想遵守憲法、不尊重台灣民主體制與權力分立的憲法精神，他自我膨脹已極，違法濫權一步步邁向獨裁。「賴、卓言必稱遵守憲法，卻只想吃憲法自助餐，想把中華民國憲法玩殘，製造憲政災難。」