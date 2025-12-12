近期社群平台有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。有內行人揪出與來電辨識App「Whoscall」有關，Whoscall官方也認了，提醒用戶只要將網站檢查功能關閉再重新開機，就能恢復正常。此外，Whoscall也針對iOS推出最新版本，呼籲所有iPhone用戶盡快更新，並重新開啟網站檢查功能。
許多網友在社群上反映LINE通話異常，網友指出LINE通話5-10秒後就會完全聽不見對方的聲音，其中災情大多集中在iPhone。不管是手機重新開機或是把LINE刪掉重新安裝都沒辦法改善。後來被發現元兇是防詐神器Whoscall的「自動網站檢查」功能出包，該功能原本是像VPN，可以過濾封包，但沒想到卻意外卡住LINE連線。
Whoscall官方證實出包
Whoscall官方證實出包，官方解釋，Whoscall「自動網站檢查」修復完畢，因日前產品優化功能耗電問題，因故可能導致iOS用戶在使用Whoscall時與 LINE通話服務異常，像是災情最明顯的通話沒有聲音的現象，目前已經完成修復。官方提醒如果有發生類似的情況，建議進行更新。
Whoscall建議iOS用戶完成兩步驟，即可正常使用：
STEP1：至 App Store更新修復版 App
STEP2：重新開啟自動網站檢查功能，並完成設定。
若仍出現異常，官方建議直接透過App回報。
資料來源：Whoscall
我是廣告 請繼續往下閱讀
Whoscall官方證實出包
Whoscall官方證實出包，官方解釋，Whoscall「自動網站檢查」修復完畢，因日前產品優化功能耗電問題，因故可能導致iOS用戶在使用Whoscall時與 LINE通話服務異常，像是災情最明顯的通話沒有聲音的現象，目前已經完成修復。官方提醒如果有發生類似的情況，建議進行更新。
Whoscall建議iOS用戶完成兩步驟，即可正常使用：
STEP1：至 App Store更新修復版 App
STEP2：重新開啟自動網站檢查功能，並完成設定。
若仍出現異常，官方建議直接透過App回報。
資料來源：Whoscall