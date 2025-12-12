我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳美鳳參加婚禮一直小跳躍，難掩好心情。（圖／記者葉政勳攝）

▲高欣欣（左）和李國超補辦婚禮。（圖／記者葉政勳攝）

▲陳美鳳參加婚禮的穿搭非常時髦。（圖／記者葉政勳攝）

陳美鳳今（12）日一席紅色高領毛衣出席高欣欣、李國超婚禮，加上超短髮還撞臉韓星DJ Soda，完全看不出年紀，而她上個月才參加邱澤和許瑋甯婚宴，陳美鳳包出去的紅包數不清，不過她說越多越好，代表開心的人越來越多，而F4準備開唱，乾兒子言承旭也打電話邀約她，聽聞朱孝天被踢出團體，陳美鳳說沒有多聊，「一切都是緣分吧。」陳美鳳和言承旭是忘年之交，還以乾媽、乾兒子互稱，F4即將開唱，陳美鳳透露，「他有問我要不要去，我很想但已經有活動，我們平常是會聯絡的。」至於有沒有聽說朱孝天被踢出團體，陳美鳳說，「倒是沒有，我們就是分享工作、活動，祝福他們演出成功。」並表示一切都是緣分吧。陳美鳳是演藝圈婚禮常客，上個月才參加許瑋甯和邱澤婚禮，被問到紅包數字，陳美鳳透露都是5位數，還說收到越多喜帖越好，「表示開心的人越來越多！」61歲李國超和56歲高欣欣交往20多年，於2020年登記結婚，因為自己是二婚，本來不想結，但認為還是得給高欣欣一個交代，始終認為欠老婆一場婚禮，選在今（12）日於維多麗亞酒店補辦婚宴。李國超與李亞明、劉偉仁、屠穎組成藍天使合唱團，出演過許多電視劇，包括《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《包青天》系列、《施公奇案》、《鳥來伯與十三姨》、《飛龍在天》、《婚姻結業式》、《市井豪門》等等。李國超前妻是中國人，當時結婚1年沒告知就回北京做生意，1年後回台灣和他離婚，讓他非常受傷，也對婚姻產生恐懼，直到遇見高欣欣才改觀。高欣欣22歲就出道，第一部戲是《黃金新貴族》，期間也活躍於八點檔，2005年更曾以民視《意難忘》入圍金鐘獎女配角獎。