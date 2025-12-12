我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌日前遭踢爆，找記者及狗仔隊跟監特定政治人物，當時《中央社》記者謝幸恩被點名是招募狗仔隊的關鍵人物。台北地檢署昨（11）日下午指揮調查局傳喚謝幸恩等2人到案釐清案情，經過數個小時的訊問後，在晚間10點多諭知2人請回。謝幸恩接受偵訊後，發聲明表示，「檢察官似乎得到了他想要的方向，接著提出ㄧ些要求。我拒絕了。我沒有配合，因為那些要求與本案沒有任何關係。」前《中央社》記者謝幸恩發布聲明中提及，昨天的經歷，希望親自向大家說明。「在訊問過程中，我聽見這些話，因偵查不公開不便說，然而，這段期間，我反覆生病，身心狀況一直不太好。」接著她提到訊問過程，因為身體極度不適，多次提出休息或暫停訊問。直到最後，檢察官似乎得到了他想要的方向，接著提出ㄧ些要求。謝幸恩表示，「我拒絕了。我沒有配合，因為那些要求與本案沒有任何關係。我沒有逾越法律界線，檢方卻一再追問政治關聯。」她說道，回到家後，幾乎整夜未眠。「我只是一個做自己工作的人，卻在這場無端的追逐中被推向前線。」她說，整起事件讓她不斷反覆問自己，司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？謝幸恩在聲明最後也提及，「我要向昨天在現場的媒體前輩們說聲謝謝。你們的鼓勵我都聽見了，只是當時無法回應，深感抱歉。也謝謝所有在外面等待許久的同業，讓你們辛苦了。謝謝大家願意聽我說這段話。」民進黨立委王義川質疑民眾黨主席黃國昌養「狗仔」集團偷拍他交通違規，提告黃國昌、謝女、凱思國際負責人李麗娟，以及王先前提告的凱思員工林男、方男、陳男及李女共7人涉犯妨害祕密、個資法、國安法、社會秩序維護法。相關案情牽連，全案目前正由台北地檢署國安專組檢察官偵辦，並已多次約談相關涉案人員到調查局製作筆錄。昨指揮調查局約談謝女及凱思公司林姓員工，查證釐清王義川告發及中央社告訴內容。