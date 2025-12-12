我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市仁愛區南榮路9日深夜發生一起嚴重交通事故！32歲陳姓男子疑似吸食含依托咪酯成分的「喪屍煙彈」後，駕駛賓士名車上路，行經該路段時突然失控暴衝，連環撞擊停放路邊的7部汽機車及一輛正在清運的垃圾車，造成3人受傷送醫。當時73歲陳姓老翁去倒垃圾時遭波及，雖然送醫時意識清楚，卻在11日宣告不治。老翁女兒泣訴，父親眼見警衛快被撞到，出手推了一把，自己反被撞卡在車底，送醫時還一直大喊「救我」。事發當時，73歲陳姓老翁正在路邊倒垃圾。據死者女兒轉述，父親看見失控車輛朝附近警衛衝去，第一時間伸手將警衛推開，自己卻來不及閃避，遭撞擊後被捲入車底，傷勢嚴重。另有33歲陳姓男子及51歲馬姓男子同時受傷。三名傷者送醫時均意識清楚。然而陳翁因顱內出血、腹部傷勢及骨盆腔破裂骨折等重創，隨即被送入加護病房。醫療團隊緊急為其輸血並進行多次手術搶救，但病況持續惡化，最終於11日凌晨宣告不治。死者女兒得知噩耗時無法接受，由於老翁當時出門倒個垃圾，事發前看到車子暴衝過來，一旁警衛快被撞到了，趕緊出手將人推開，沒想到自己閃避不及，被撞倒卡在車底。女兒回憶，爸爸當時送醫時，下半身骨折，痛得一直喊「救我」，緊急輸血動手術，病況仍不樂觀，能做的醫療處置都做了，仍宣告死亡。對此，女兒也沉痛呼籲政府重視修法，嚴懲毒駕酒駕。家屬透露，陳翁在鄰里間向來熱心助人，當晚只是例行出門倒垃圾，沒想到竟遭遇橫禍。更令家屬憤怒的是，肇事者至今未向家屬道歉，他們也未收到任何監視器畫面說明事故經過，只能從新聞片段了解事件。警方調查發現，肇事駕駛陳男酒測值為0，但在其車內查獲毒品依托咪酯菸彈1顆、電子菸主機1支等物品。初步檢驗呈現毒品陽性反應，陳男已被依法移送偵辦。