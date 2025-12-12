我是廣告 請繼續往下閱讀

許多台灣民眾出國旅遊，會選擇距離較近且機票相對便宜的日本沖繩，赴日旅遊若遇到狀況，民眾會試圖找上駐日代表處協助。不過，台北駐日經濟文化代表處那霸分處近期接獲一起離奇案例，一名台灣遊客因誤信手機APP通知，自己錯過航班報到時間無法登機，竟打電話要求辦事處要求特別協助，那霸分處無奈發聲，「本處無法為未遵守時間規定者提出特別要求。」駐日經濟文化代表處那霸分處透過臉書表示，近期接獲國人來電求助：旅客於那霸國際機場準備搭乘某航空公司航班時，因僅依手機 APP 提示需於起飛前 40 分鐘抵達登機口，未事先至航空公司櫃檯辦理報到。未料，這名台灣遊客在安檢口被告知須先完成櫃檯報到手續，距離航班起飛僅剩約 50 分鐘，急忙趕赴報到櫃檯後，因已超過航空公司報到截止時間而遭拒絕受理，因此旅客要求那霸分處致電航空公司提供特別協助。那霸分處說明，旅客務必留意，駐日代表處無法為未遵守時間規定者向相關單位提出特別要求。那霸分處也提醒，多數航空公司會在航班起飛前至少 1 小時關閉報到櫃檯，逾時即無法受理報到。旅客若錯過報到時間，只能改訂其他航班或重新購買機票，駐日代表處不便要求航空公司特例受理。此外，也曾經有旅客搭乘郵輪至那霸旅遊時因隔天早上睡過頭錯過規定的下船入境手續辦理時間而致電求助那霸分處，經洽詢入國管理局後，獲知入境審查人員於規定時段後即撤離，無法再返回為旅客辦理入境手續。那霸分處呼籲旅日遊客遵守各項時間規定，並預留充足時間辦理報到、安檢與入境手續。駐日代表處不便替未依規定時間辦理手續的旅客，向航空公司或各主管機關提出特別要求。