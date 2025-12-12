我是廣告 請繼續往下閱讀

▲亞曼達塞佛瑞（左）與席德妮史威尼合作新片《家弒服務》，彼此並沒傳出不和，而且還能夠在測謊採訪中問對方敏感的問題。（圖／美聯社／達志影像）

▲美胸女神席德妮史威尼在《家弒服務》中扮演生活陷入困境的女僕，好不容易能在豪宅幫傭，看似好差事卻發現主人背後有祕密。（圖／車庫娛樂提供）

當紅「美胸女神」席德妮史威尼，傲人的上圍永遠是最吸引人目光的焦點，也因此常被懷疑到底是天生，還是透過後天加工？她始終堅持自己沒動過任何手術，甚至在最新訪問中接受測謊。當一起合演《家弒服務》亞曼達塞佛瑞問道：「妳的胸部動過手術嗎？」她回答：「我沒有。」測謊器顯示她講實話，亞曼達馬上追問可以用手觸摸「驗貨」嗎？她大方答道：「當然可以。」席德妮與亞曼達近來為了《家弒服務》常一起跑宣傳，《浮華世界》訪問向來有「測謊」環節，她們當然也要來挑戰，而且標榜「沒有極限、百無禁忌」，因此亞曼達在問了席德妮一堆較無傷大雅的問題後，終於提了「最近大家都想知道」的問題：席德妮的火辣上圍是否純天然？過去席德妮面對大家的疑問，總是堅持自己沒有在身上動手腳，強調：「我真的很怕針。」所以不可能去做醫美手術，不管外界質疑她隆乳或是整容，她都否認到底。透過亞曼達的提問，測謊器顯示她沒有撒謊，多少還她一點公道。都屬於金髮女星的席德妮與亞曼達，在《家弒服務》分飾生活困頓的女傭與看似優雅卻有祕密的女主人，彼此展開大鬥法，戲裡針鋒相對，戲外也被懷疑是否也勢同水火，想不到女星攜手不一定都會有心結，也可能可以和平共處，就像席德妮與亞曼達。面對亞曼達問她能否「觸診」她的胸部、感覺一下是否真的沒經過任何手術，席德妮大方答應，沒有任何抗拒或掙扎。有趣的是，她透露自己非常喜歡亞曼達主演的《媽媽咪呀！》，原來她早就是亞曼達的大粉絲，難怪一起合作不會有較勁的心結，也不介意偶像在測謊時問她尷尬的問題，甚至想要「驗貨」也一口就答應。