我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洪毛（如圖）9月時因猛爆性肝炎、黃疸指數過高、敗血症住院，病危通知不敢讓媽媽簽。（圖／記者李欣容攝）

洪毛今年9月因猛爆性肝炎、敗血症、黃疸指數過高，住院3個月，花了30萬的醫藥費，因此暴瘦15公斤，昨（12）日他現身高欣欣和李國超婚禮，聊到接下來規劃，他說即將回歸《好運來》，角色走向是被騙5億，打擊太大一夜白髮，他自嘲，「很符合角色。」洪毛今年9月開始出現低燒症狀，起初不在意，結果就醫後被轉診3次、簽了3次病危通知，現在的他非常注重身體警訊，一有不舒服就會看醫生，他也因此暴瘦15公斤，和劇組告假，近來復工回歸《好運來》拍攝，洪毛說剛好角色被騙5億，打擊太大一夜白髮，他自嘲現在的身形很符合角色。洪毛說，住院時86公斤，出院瘦到71公斤，生病前都覺得自己身體很好，有在運動，沒想到會這麼嚴重，現在他非常注重身體，高喊，「寧願坐牢也不要住院！」還提到蔡依林說9點半就要睡覺是真的，希望大家藉由他的故事，都能更注重身體健康。