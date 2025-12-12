我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李明峯在群組勉勵同仁。（圖／翻攝畫面）

台南市消防局長李明峯今上午傳出閃辭，消息震驚各界。李明峯自台南縣市合併後，擔任第一任消防局長至今，年資任職近15年，也是六都任職最久的消防局長，據指出他因家庭因素請辭，「市長勉以同意」市府則已證實。傍晚李明峯給消防公開信流出，同時曝光新任局長人選。昨（11）日晚間李明峯還在消防局內開會，今（12）日凌晨卻在南市府各首長群組內留下一句「感謝黃偉哲市長支持消防工作」後，立即退群。根據《自由時報》報導指出，李明峯疑似在酒會間，失言表態支持某政治人物，卻遭到對手政黨投訴，質疑行政不中立，因此李明峯也遭到責難。據指出，昨晚李明峯還在消防局內開會，今晨卻在南市府各首長群組內留下一句「感謝黃偉哲市長支持消防工作」後，立即退群。對此，台南市消防局表示，今日李明峯局長請假，未接獲相關指示。據了解，李明峯畢業自中央警察大學(第47期)消防學系大學畢業，更是義守大學管理研究所碩士畢業。台南縣市合併以來，李明峯擔任消防局長至今已15年，是六都任職最久的消防局長，歷任賴清德、黃偉哲兩任市長。李明峯公開信：各位親愛的同仁、夥伴們：回首在消防這個大家庭的歲月，無論是火場的濃煙、災害現場的艱難，或是深夜待命的寂靜時刻，我最深刻的感受，永遠是——我從來不是一個人。每一次任務的成功、每一次危機的化解，都來自於大家的專業、投入與默默付出。你們在最危險的地方挺身而出，在最需要的時刻相互扶持，是大家讓這個消防團隊有力量、有溫度，也有無限的可能。能與各位一起並肩作戰，是我一生的榮幸。感謝大家對我的支持、包容與信任，讓我得以無後顧之憂地推動各項工作。退休不是離開，而是用另一種方式祝福這個我深深熱愛的團隊。如今市長已批示由新任局長楊宗林接任，請大家繼續支持，未來的消防工作挑戰只會更多、更大，但我對大家充滿信心。相信你們一定能比我做得更好，延續這支隊伍的榮耀與使命。謝謝各位，願大家出勤平安、家庭幸福，也願我們永遠保持那份最初的熱忱。消防精神永不退場，而我永遠以身為你們的局長為榮。敬祝大家平安順遂