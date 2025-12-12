我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 「2026台南好young」耶誕跨年系列活動首場演唱會-搖滾耶誕演唱會，披先鋒演出的韓國藝人及團體，一是跨足唱歌、演戲，同時也是主持擔當的鄭恩地。（圖／南市府提供）

▲ 宮﨑薰是ASKA飛鳥涼的女兒，2025年3月又作為特別嘉賓登上「ASKA CONCERT TOUR 2025 WHO is ASKA!? in TAIPEI」，以澄澈的歌聲與優雅的身影，在觀眾心中留下了深刻記憶。（圖／南市府提供）

台南市正式啟動韓粉召集令！市長黃偉哲今（12）日正式宣佈，「2026台南好young」耶誕跨年系列活動首場演唱會-搖滾耶誕演唱會，披先鋒演出的韓國藝人及團體，一是跨足唱歌、演戲，同時也是主持擔當的鄭恩地；另一組則是經由SBS選秀節目《Universe Ticket》成立的韓國期間限定八人女子音樂團體UNIS，全員青春無敵，將為粉絲帶來精采熱血的演出！除此之外，還有來自日本曾許願來台開唱AS從偶像女團Apink主唱出道的她，原本想一心專注於音樂事業，沒想到演出《請回答1997》，因為作品而成為演技與歌唱兼備、備受喜愛的多棲藝人；在《請回答1997》躍升為國民現象劇後，她也陸續在《她的日與夜》等劇擔任女主角，2019年她更開始挑戰主持電台節目，近年更十分用心經營Youtube頻道，不僅會分享日常生活中的大小事，也常翻唱其他藝人的歌曲，讓粉絲朋友們得以大飽耳福。這次受邀來台南耶誕搖滾演唱會演出，也請Panda不要錯過可以近距離跟偶像互動的機會。黃偉哲進一步表示，歷年台南跨年活動卡司，集結時下台、韓、日、荷、英等國超夯藝人及團體，精采表演迄今仍讓許許多多粉絲，近期市長臉書敲碗沒斷過，很感謝民間資源的共襄盛舉，才能讓市府在有限資源得以把整整12月，一個月的耶誕跨年系列活動，多元又豐富的呈現給大家。黃偉哲強調，「台南好young」耶誕跨年系列活動已開創出自己的城市品牌！除了今天公布的韓星、韓團外，還有日前公布的日本新銳女子樂團Faulieu.，以及日本透明系女聲川西奈月，如果你以為這樣的卡司，就已經完美句點了？！當然不是，請大家別錯過，下周一(12/15)更多卡司及韓星將完整解鎖，敬請期待，邀請韓粉們準備好應援的行曩及行程，台南等你喔。