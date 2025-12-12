我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高欣欣（左）和李國超補辦婚禮。（圖／記者葉政勳攝）

高欣欣與李國超交往超過20年，2020年才登記結婚，今（12）日在維多麗亞酒店補辦婚宴，席開38桌，婚宴由林柏妤、Gino搭檔主持，在《後宮甄嬛傳》中飾演蘇公公的李天柱也上台獻唱，李國超說和李天柱認識非常多年，還說李天柱都會帶他去風花雪月，「李天柱永遠是我的大哥！」李天柱在李國超婚禮上獻唱，王上豪帶來小提琴表演助陣，將現場氣氛炒到最高點，眾人好奇怎麼會找李天柱來獻唱？李國超說，「我們民國74年就認識了！他帶領我去風花雪月，我結婚他說一定要來！還要上台唱歌。」李國超也馬上答應，還高喊，「李天柱永遠是我的大哥。」高欣欣說，這輩子她只跟兩個人走過紅毯，第一個是2005年入圍金鐘獎時，和已故演員石英一起走金鐘紅毯，接著又講到李國超的摯友，已故音樂人屠穎，李國超一句話都講不出來，「這真的不能說。」整理完心情後，才緩緩吐露，「這個摯友在我年少時一起玩音樂，我們一起長大，今年離開我們，今天也留空位給祂，跟祂說一定要到，我特別想祂。」李國超也說，今年不是好年，在年底辦婚宴也算讓大家沾沾喜氣，希望未來大家平安健康。61歲李國超和56歲高欣欣交往20多年，於2020年登記結婚，因為自己是二婚，本來不想結，但認為還是得給高欣欣一個交代，始終認為欠老婆一場婚禮，選在今（12）日於維多麗亞酒店補辦婚宴。李國超與李亞明、劉偉仁、屠穎組成藍天使合唱團，出演過許多電視劇，包括《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《包青天》系列、《施公奇案》、《鳥來伯與十三姨》、《飛龍在天》、《婚姻結業式》、《市井豪門》等等。李國超前妻是中國人，當時結婚1年沒告知就回北京做生意，1年後回台灣和他離婚，讓他非常受傷，也對婚姻產生恐懼，直到遇見高欣欣才改觀。高欣欣22歲就出道，第一部戲是《黃金新貴族》，期間也活躍於八點檔，2005年更曾以民視《意難忘》入圍金鐘獎女配角獎。