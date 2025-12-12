我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院今（12）日在國民黨挾人數優勢下通過「反年金改革」修法，並將所得替代率一次調回2023年水準。對此，時代力量黨主席王婉諭怒轟，這不只是停止年金改革，而是「大開倒車」，多年改革成果恐在一夜間付諸流水，更可能造成高達6970億元的財務黑洞，讓退撫基金破產倒數再度加速。王婉諭質疑，若要終止年改，最基本的「財源在哪？」至今沒有答案；政府一邊喊普發現金、減稅紓困，另一邊卻掏空財政，根本是不負責任。她警告，若基金真的見底，承受災難的不是按下表決器的立委，而是無辜的下一代與千萬名勞工。2018年年改後公教平均仍可領逾5萬元，最低保障也有3.8萬元，遠高於1.55萬元的貧窮線；王婉諭發現，反觀超過240萬名只領國民年金或老農津貼的長輩，長期被排擠在國家照顧之外。她痛批，立院選擇遺忘弱勢，只替軍公教發聲。王婉諭直言，討好選民最簡單，但真正困難的是堅持改革。年金制度需要全面檢討與建立基礎年金，而不是淪為肉桶政治的買票工程。她強調，「歷史會記住這一天，也會記住是誰為了選票犧牲了世代正義與財政未來。」