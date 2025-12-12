我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌日前遭踢爆，找記者及狗仔隊跟監特定政治人物，當時《中央社》記者謝幸恩被點名是招募狗仔隊的關鍵人物。台北地檢署昨（11）日下午指揮調查局傳喚謝幸恩等2人到案釐清案情。謝幸恩接受偵訊後，今（12）日發布聲明表示，「司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？ 」北檢稍早回應「請當事人及外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間」。謝幸恩12日晚間以文字稿說明，「昨天的訊問中，我因為身體極度不適，多次提出休息或暫停訊問。直到最後，檢察官似乎得到了他想要的方向，接著提出ㄧ些要求。我拒絕了。我沒有配合，因為那些要求與本案沒有任何關係。」謝幸恩寫道，「我沒有逾越法律界線，檢方卻一再追問政治關聯。回到家後，我幾乎整夜未眠。我只是一個做自己工作的人，卻在這場無端的追逐中被推向前線。我反覆問自己：司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？」謝幸恩在聲明最後也提及，「我要向昨天在現場的媒體前輩們說聲謝謝。你們的鼓勵我都聽見了，只是當時無法回應，深感抱歉。也謝謝所有在外面等待許久的同業，讓你們辛苦了。謝謝大家願意聽我說這段話。」民進黨立委王義川質疑民眾黨主席黃國昌養「狗仔」集團偷拍他交通違規，提告黃國昌、謝女、凱思國際負責人李麗娟，以及王先前提告的凱思員工林男、方男、陳男及李女共7人涉犯妨害祕密、個資法、國安法、社會秩序維護法。北檢認為謝幸恩在社群媒體貼文內容，有誤導視聽之虞，發布新聞稿說明如下：一、本案承辦檢察官於開始訊問謝姓被告前，即先詢問其精神狀況如何，是否可以接受訊問，經謝姓被告表示可以後，才開始訊問程序，故其身心狀況並無不適合訊問之情形。二、訊問過程中，謝姓被告數度請求如廁及2次要求暫停訊問與律師討論，檢察官均予准許，以照料謝姓被告身心需求，並充分保障其辯護依賴權。三、檢察官訊問謝姓被告之問題及要求，均與案情有關且為必須釐清之事項，過程尊重被告自由意志陳述及意願，其辯護律師亦全程在場，均無異議。四、本署偵辦案件並無預設立場，均秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」之客觀中立態度，請當事人及外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。