台北捷運近期在多個車站同步擺出告示牌，提醒民眾「嘔吐袋可免費自取」，有網友在南港展覽館站發現後，忍不住笑喊：「看到這個就知道尾牙噴射祭要開始了。」許多民眾也在其他站點如台北車站、大安、南京復興、大坪林等處看見同款服務，似乎已為年底尾牙飲酒潮提前備戰，吸引通勤族熱議。
北捷年末限定「嘔吐袋告示牌」又出現了！全場笑翻：噴射祭開始
一名網友近日在Threads發文分享，他在南港展覽館捷運站看到北捷擺出一塊顯眼告示牌，上面以中、英文寫著「嘔吐袋請自行取用，如索取完畢請洽詢問處」，下方則用透明塑膠袋裝著一綑黑色小袋子，讓乘客自由索取。原PO見狀立刻會意，笑喊：「當在南港展覽館看到這個的時候，就知道尾牙噴射祭又要開始了。」
貼文曝光後，引來通勤族紛紛留言回報，「北車也看到了」、「今天也在大安站看到了」、「南京復興站也有」、「大坪林也有」、「原來是因為尾牙，徐匯中學站也有」。
不少網友推測，北捷已提前為年底尾牙飲酒潮做準備，笑翻直呼，「看來是為了年底尾牙做好萬全準備了，嘔吐不落地」、「可以感覺到清潔人員的崩潰」、「我今天看到還想說捷運怎麼這麼貼心，原來是尾牙要到了啊」、「原來是這個用途」、「水箭龜的旺季」。
北捷隱藏服務「免費嘔吐袋」一直都有！乘客讚爆：真的超貼心
事實上，北捷去年年末也曾在多個站點提供嘔吐袋，不少乘客當時表示這項服務十分實用，不僅酒後搭捷運需要，暈車、身體不適或確診後遺症都可能用上，「認真說之前確診後遺症，搭捷運好幾個月都是頭晕跟想吐狀態⋯更不要說懷孕的媽媽了⋯所以這真的很貼心」、「我之前身體不舒服，中午請假搭車回家，一路上真的有想吐的感覺，有嘔吐袋真的很貼心」。
據了解，北捷一直以來都有這類隱藏版服務，只要乘客身體不適、暈眩或酒後搭乘，都可以就近向服務台索取嘔吐袋，免付任何費用。若旅客不慎在車廂內嘔吐，也可立即通知站務人員，或按下列車對講機告知，會有清潔人員迅速到場處理，以共同維持車站與車廂的環境整潔。
資料來源：Threads、北捷官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友近日在Threads發文分享，他在南港展覽館捷運站看到北捷擺出一塊顯眼告示牌，上面以中、英文寫著「嘔吐袋請自行取用，如索取完畢請洽詢問處」，下方則用透明塑膠袋裝著一綑黑色小袋子，讓乘客自由索取。原PO見狀立刻會意，笑喊：「當在南港展覽館看到這個的時候，就知道尾牙噴射祭又要開始了。」
貼文曝光後，引來通勤族紛紛留言回報，「北車也看到了」、「今天也在大安站看到了」、「南京復興站也有」、「大坪林也有」、「原來是因為尾牙，徐匯中學站也有」。
北捷隱藏服務「免費嘔吐袋」一直都有！乘客讚爆：真的超貼心
事實上，北捷去年年末也曾在多個站點提供嘔吐袋，不少乘客當時表示這項服務十分實用，不僅酒後搭捷運需要，暈車、身體不適或確診後遺症都可能用上，「認真說之前確診後遺症，搭捷運好幾個月都是頭晕跟想吐狀態⋯更不要說懷孕的媽媽了⋯所以這真的很貼心」、「我之前身體不舒服，中午請假搭車回家，一路上真的有想吐的感覺，有嘔吐袋真的很貼心」。
據了解，北捷一直以來都有這類隱藏版服務，只要乘客身體不適、暈眩或酒後搭乘，都可以就近向服務台索取嘔吐袋，免付任何費用。若旅客不慎在車廂內嘔吐，也可立即通知站務人員，或按下列車對講機告知，會有清潔人員迅速到場處理，以共同維持車站與車廂的環境整潔。
資料來源：Threads、北捷官網