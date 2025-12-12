大樂透第114113期於今（12）日晚間開獎，台彩稍早公布結果表示，本期1.9億頭獎再度槓龜，下期（12月16日）頭獎獎金上看2.2億元。不過雖然沒有億萬富翁誕生，桃園平鎮仍開出1注貳獎，中獎彩券行為桃園市平鎮區義興里育英路22號的「天降財彩券行」，得主將抱走439萬5062元，只與頭獎僅差1碼就能升等億萬富翁，成了讓人直喊可惜的「悲情幸運兒」。
本期大樂透獎金上看1.3億元，晚間直播開獎的號碼依序為「15、17、24、26、40、47」，特別號則是「33」。根據台彩公布的最新資訊顯示，本期沒有開出頭獎，但桃園平鎮幸運誕生1位貳獎得主，中獎彩券行就位於桃園市平鎮區義興里育英路22號「天降財彩券行」。
依照大樂透規則，中貳獎需對中5個獎號加上特別號，頭獎則必須命中6個獎號。這名中獎者雖然準確抓到特別號，卻仍差臨門一腳，無緣1.9億元頭獎，只能帶走439萬5062元，實在相當可惜。
🟡12月12日大樂透、今彩539完整開獎號碼（第114000113期）
大樂透：15、17、24、26、40、47，特別號33。
49樂合彩：15、17、24、26、40、47。
今彩539：10、24、26、28、35。
39樂合彩：10、24、26、28、35。
3星彩：3、5、0。
4星彩：0、3、5、2。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
