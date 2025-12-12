我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委王鴻薇近日爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記為室內裝修公司「麥福」。王鴻薇今（12）日再度爆料，福麥從2021年到2024年皆無任何進口紀錄，卻能在今年3月取得中科院大型炸藥標案，甚至打敗多年經驗的專業廠商，相關流程是否合理必須重新檢視。對此，國防部今日晚間再度澄清，國防部依政府採購法規範公開招標採購，禁得起公開監督、檢視，但也重申若違約將解除契約，並沒收履約保證金。國防部表示，火藥原物料屬於國防軍備重要物資，國防部依政府採購法規範，公開辦理招標採購，禁得起公開監督、檢視；惟因我國在國際社會面對特殊環境，一旦商源開發受到惡意破壞干擾，採購將更為困難。部分誇大不實之渲染指控，將對國防安全造成嚴重傷害。國防部指出，經初步清查近5年(110至114)採購案件，屬火藥原物料者，均為國內廠商無產製能力品項，故採「內購外貨」公開招標籌獲。得標廠商須於投標時，繳交預算金額百分之三押標金，以保證合約如期簽訂；並應於決標後繳交履約保證金，且於一定期限內，取得外國政府或其授權機構核發之「輸出許可證明」，另獲得經濟部進口同意之文件。國防部續指，「RDX海掃更」購案與近5年同類購案，採取相同的廠商資格要求，即「合法設立或登記證明」、「營業項目(國際貿易業)」及「納稅證明」等3項；且明訂交貨時應檢附品質保證書、產地證明(含出廠證明、進口報關單)及原廠製造證明文件(須經產地法院或公證人公證)。需求單位軍備局除會同廠商辦理文件查驗；並由專業火工人員，依美軍標準實施品質檢驗，合格後始辦理付款。國防部也指出，廠商若逾期未繳交文件、貨品或檢驗不合格，將解除契約，並沒收履約保證金 (預算金額百分之五為新臺幣4,123萬元)及刊登停權等行政處分，以維護機關權益。國防部強調，面對嚴峻敵情威脅，國軍將持續依建軍備戰需要，依法辦理各項武器裝備籌購作業，戮力建軍備戰工作，以確保國家生存發展，以及百姓安全福祉，籲請國人支持。