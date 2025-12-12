我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，確定自113年起停止逐年調降公教人員月退休金，等於正式停砍年金。律師林智群在臉書提出「兩大解方」，直言政府若照此方向走，後果需由公務員自行承擔。公教年金改革自2018年7月上路後，退休所得替代率原訂10年內每年調降1.5%，但此次修法則直接喊停，引發外界質疑倒退改革。對此，林智群表示，面對國民黨推動的反年改版本，政府有兩種因應方式。第一種是行政院長可選擇「拒絕副署、不予執行」。林智群指出，過半民意反對回頭路，若藍白不滿，大可選擇倒閣對決。第二種方式則更為強硬「就直接執行」，並在基金提前破產後，宣布國庫不再撥補，由受益者自行面對結果。林智群語帶不滿地批評，退休金制度若再改革，導致財務惡化，責任不應由全民承擔：「你們公務員自己的錢被老人拿光，干我們其他人什麼事？」目前停砍年金相關修法雖已通過，但關於基金永續、財務缺口與政府責任如何平衡，仍待政府機關協商。基金永續、財務缺口填補以及政府責任如何界定，仍是中央機關接下來必須協商並提出具體對策的核心難題。