▲莫雷加德在先被林昀儒攻下2局情況下，最終上演大逆轉，以4：2獲勝，闖進WTT年終賽四強。（圖／美聯社／達志影像）

2025年WTT年終賽男單8強賽持續熱戰，台灣桌球一哥林昀儒遭遇世界排名第4的瑞典名將莫雷加德（Truls Moregardh），在開局先拿2局情況下，最終被連趕4局，終場2：4吞敗，無緣最終4強舞台。林昀儒目前世界排名第13名，參戰本屆WTT年終賽，首輪4：2擊敗德國杜達（Benedikt Duda），繼2022年再度闖進8強，已經追平生涯最佳成績。8強戰林昀儒遭遇手持六角拍的莫雷加德，儘管莫雷加德生涯5次面對林昀儒皆未取勝，但他今年延續2024年拿到巴黎奧運男單銀牌的好手感，整年度都將世界排名維持在高點，11月時還是第5的他，近期已經超越日本名將張本智和，達到世界排名第4。林昀儒開局就靠著刁鑽打法製造莫雷加德失誤，取得6分領先，首局11：6拿下，次局則靠關鍵分時連續攻下3分，最終取得2局領先。想不到第三局起風雲變色，莫雷加德在一次暫停後，歷經延長12：10先追回一局，4、5兩局連續大勝，反倒取得聽牌優勢，莫雷加德氣勢完全佔據上風，第6局再靠兩度連續得分以11：5勝出，最終上演大逆轉，以總比分4：2擊敗林昀儒，4強戰將遭遇世界球王、中國一哥王楚欽。