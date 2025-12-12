我是廣告 請繼續往下閱讀

阪神虎牛棚大將、受封「無雙戰神」的石井大智，今年寫下如電玩般的夢幻賽季，整季出賽53場僅失1分、防禦率0.17，今（12）日確定被阪神虎大幅度加薪，從原本的8200萬日幣，一口氣上升至明年的2億日幣，寫下獨盟出身、轉戰日職的最高年薪紀錄。現年28歲的石井大智，高中就讀於秋田工業高等專門學校，畢業後投入獨盟戰場，自2018年到2020年間效力於獨立聯盟四國島聯盟plus高知鬥犬隊，2020年投身日職選秀，獲得阪神虎第8指名選進。石井大智近3年皆為阪神虎牛棚大將，2023年出賽44場、防禦率僅1.35，隔年再上層樓，出賽56場拿到30次中繼成功，也被加薪至8200萬日幣。想不到石井大智本季成績再度進化，開季前與洛杉磯道奇交流賽，石井大智就擔任第2戰終結者，成功封鎖道奇打線，開季後狀況維持絕好調，53局投球數創生涯新高，保送僅7次寫下新低，整季53場出賽，只在第3場出賽丟1分，隨後連續50場無失分創下日職紀錄，最終將防禦率壓低到0.17，為日職有丟分紀錄的最低成績。連同季後賽，石井大智合計56場比賽無失分，加上如殺手般的氣勢，被日媒封為「無雙戰神」，但他在日本一大賽第五戰卻慘遭砲轟，最終導致阪神虎無緣奪冠，石井大智也在場上流下男兒淚。儘管日本一大賽失守，仍無損石井大智例行賽驚人成就，阪神虎今日確定將其加薪至2億日幣，成為史上第3位獨盟出身、在日職拿到破億合約的球員，前兩位是千葉羅德明星內野手角中勝也，以及前軟銀的又吉克樹。