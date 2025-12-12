我是廣告 請繼續往下閱讀

為促進行政、立法等部門對話，總統府表示總統賴清德預定在下週一（15）日上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長，進行國政茶敘，立法院長韓國瑜表達不克出席，府方感到意外與不解，韓國瑜向府方婉拒出席的理由是立法院是合議制機關，參加會談需取得各黨團授權，幾經考量後決定婉拒。總統府發言人郭雅慧於12日表示，府方對於立法院長韓國瑜，臨時表達不克出席院際協商感到意外與不解。郭雅慧指出，總統與總統府秘書長是依《憲法》邀請韓國瑜協商，將議程改為茶敘形式以利意見交換，是韓院長主動提議，總統府也已應允安排。府方強調將持續了解原因，誠摯期盼他能出席，共同為國家的憲政民主與國政穩健努力。韓國瑜後來婉拒出席茶敘，據悉他稍早向府方表達立場，表示「立法院是合議制機關，參加會談前需取得各黨團授權」，經幾經考量後，韓院長認為不宜與會，因此婉拒了總統府的邀請。