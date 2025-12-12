我是廣告 請繼續往下閱讀

▲老虎總裁哈里斯（Scott Harris）於冬季會議上已給出暗示，表示陣中並沒有選手是非賣品，被評估跟史庫柏說再見的心意已決。（圖／美聯社／達志影像）

MLB大聯盟底特律老虎王牌、當代最強左投史庫柏（Tarik Skubal），近日身陷交易疑雲中，不少人都懷疑，作為季後賽球隊的老虎，是否有決心要狠賣這位近2年皆拿下美聯賽揚獎的超級強投，現年28歲的史庫柏，去年以18勝4敗、防禦率2.39與228K宰制成績，拿到生涯第一座賽揚獎，今年成績再躍進，總計31場出賽拿到13勝6敗，防禦率低到僅有2.21，195.1局中投出241次三振，連續2年獲得投手最高榮譽。儘管史庫柏近2年用最頂尖成績，為老虎先發多達62場，但據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）透露，由於考量到未來難以留下這位超級巨投，與其明年讓他成為自由球員直接走人，老虎想利用其最後1年控制權，尋求交易榨乾最大價值。多方美國媒體稱史庫柏可能轉隊至洛杉磯道奇或紐約大都會，參與冬季會議的ESPN記者卡斯提歐也聽到風聲，表示老虎已經下定決心，打算今年冬天就賣出史庫柏，原因在於當被問到球員異動消息時，老虎總裁哈里斯的反應。卡斯提歐認為，此舉會徹底激怒底特律球迷，但在理解老虎這座小廟，難容史庫柏這位大佛時，其實一切可以就邏輯來推敲。