效力MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇的山本由伸，今（12）日經由多方媒體報導，確定參戰2026年WBC經典賽，成為日本陣中預定的王牌先發。由於日本3月6日首戰對手就是台灣，若考量到後續復賽的賽程安排、投球限制等因素，山本確實有機會扛下首戰先發對決台灣，上屆日本隊首戰面對實力落差巨大的中國，同樣派出大谷翔平先發，就已透露端倪。
山本由伸對台灣還是韓國？考量複賽時間是關鍵
日本作為本屆經典賽C組毫無疑問的大魔王，預賽尋求4連勝晉級是合理期待，日媒近日分析分組戰況時，儘管認為台灣是強隊，但多數指出最難纏球隊是韓國，因此才有觀點認為，日本會將陣中王牌山本由伸放在第3場面對韓國。
然而若以後續賽程安排來看，日本預賽最終戰剛好是預賽最後一場，3月10日面對捷克，最快3月13日就要於佛羅里達州展開複賽，中間僅有3天休息時間，還要扣除超過15小時的飛行移動，在道奇高機率跟日本要求保護策略下，若山本由伸會在東京出賽，幾乎確定是前2戰就得先發。
上屆WBC大谷翔平首戰對中國先發 日本在想什麼？
因而山本由伸首戰面對台灣也是合理之舉。上屆2023年經典賽日本3月9日首戰打中國，同樣派出大谷翔平先發，下一次出賽則是8強複賽、3月16日先發投義大利，中間有將近7天休息，最後再讓他於冠軍賽對美國時後援登板，且由此可見得，相比於對手強弱，休息天數才是日本衡量先發安排的首要因素。
唯一變數在於道奇。據傳道奇後續會向日本國家隊提出，希望山本由伸直到複賽再出賽的要求，若是日本同意，那麼山本由伸vs台灣的夢幻對決就不可能上演。
