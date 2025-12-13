我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈玉琳（左起）、坤達、胡瓜、小S、峮峮目前已不在原主持崗位，或是已宣布即將離開。（圖／翻攝自臉書）

胡瓜掰了民視《綜藝大集合》！峮峮請辭《飢餓》忍無可忍

▲峮峮（中）本月8日宣布下車《飢餓遊戲》，中視表示：「後續製作單位如有安排會再跟大家說。」（圖／翻攝自孫協志Tony Sun FB）

坤達閃兵回不去《玩很大》！沈玉琳抗癌掛心《11點熱吵店》

▲唐綺陽（左）、阿Ken（右）代班《11點熱吵店》，所屬電視台TVBS守候沈玉琳回歸。（圖／TVBS提供）

大S不在！小S暫別《小姐不熙娣》10個月、吳姍儒薔薔代打

▲薔薔（左起）、派翠克、吳姍儒主持《小姐不熙娣》，掀起觀眾兩派評價。（圖／記者嚴俊強攝影）

台灣綜藝節目主持人大動盪！胡瓜昨（12）日宣告將於明年1月31日掰了《綜藝大集合》，主持24年的節目走不下去，巧的是，不只《綜藝大集合》，觀望今年台綜主持人紛紛產生變動——小S《小姐不熙娣》找來吳姍儒、薔薔代班；沈玉琳因病暫別、Melody請辭《11點熱炒店》；《綜藝玩很大》的坤達恐難回歸；而峮峮也正式辭去主持4年的《飢餓遊戲》。節目主持人重新洗牌，觀眾能否買單？《NOWNEWS今日新聞》帶讀者一同分析。胡瓜主持《綜藝大集合》24年，老牌節目難以取代，不過前年他與民視發生合約問題，加上白冰冰《超級冰冰Show》佔掉一時段，2人尷尬鬧不合，隨後胡瓜入主華視主持《週末最強大》，並對民視寄出存證信函，沒有鬧僵、依法處理，證實《綜藝大集合》只主持到明年1月31日，未來節目是收攤或替代人選？目前製作方還在協議中。相較與電視台意見不合，峮峮與中視《飢餓遊戲》倒是和平分手，過去1年她應援、主持兩頭燒，錄影跟球賽時間重疊，被觀眾發現時常請假而遭網暴，峮峮曾因體力不支提出請辭，備受節目方挽留，到了本月8日，才宣布峮峮下車《飢餓遊戲》，目前節目以孫協志、許孟哲、王仁甫、蔡黃汝4人進行，關於未來代班人選，中視尚未給出答覆。胡瓜、峮峮還算協議成功，《綜藝玩很大》的坤達就沒那麼幸運。坤達今年10月底坦承閃兵，中斷節目11週年特別企劃錄影，返台被拘提，事後遭起訴、恐面臨最重2年多刑責，形象受創、演藝工作暫停，《綜藝玩很大》也回不去，儘管三立電視台及吳宗憲頻頻緩頰面對司法、改過自新，不過依男藝人閃兵前例來看，要復出恐怕遙遙無期。而《11點熱炒店》才叫命途多舛，先是今年5月Melody請辭，原因是孩子就學、需頻繁往返海內外，隨後小禎、白家綺等代班搭配沈玉琳，怎料男方7月病倒、8月證實罹患血癌，所屬電視台TVBS不願讓節目停下，緊急找來阿Ken、唐綺陽接下崗位，原有2位主持人全換，是為重大轉變，沈玉琳何時能出院回歸？大家也都很期待。小S今年2月暫別《小姐不熙娣》，失去姊姊大S痛楚可想而知，所屬東森電視找到吳姍儒救火。到了10月，小S與派翠克以節目榮奪金鐘獎，女方鬆口明年年後考慮回歸，同月底，薔薔加入代班，3人主持至今1個月，觀眾仍適應中，畢竟《小姐不熙娣》起初為小S量身打造，究竟小S何時復出？而屆時吳姍儒、薔薔又何從？節目走向也讓觀眾持續關注。